Kinezi istražili: Antitijela kod zaraženih s vremenom opadaju

Zdravstvene vlasti nekih zemalja, poput Njemačke, raspravljaju o etičnosti i mehanizmima odobrenja ljudima koji imaju antitijela da se slobodnije kreću od onih koji ih nemaju

<p>Razine antitijela kod pacijenata koji su preboljeli Covid-19 znatno su pale dva do tri mjeseca nakon zaraze i kod simptomatskih i kod asimptomatskih pacijenata, po novoj kineskoj studiji, što potiče pitanja o trajanju bilo kakvog imuniteta na novi korona virus.</p><p>Istraživanje, objavljeno u časopisu Nature Medicine 18. lipnja, ukazuje na rizike uporabe "imunitetskih putovnica" za Covid-19 i podupire produženje javnozdravstvenih mjera poput socijalnog distanciranja i izolacije visokorizičnih skupina, rekli su istraživači.</p><p>Zdravstvene vlasti nekih zemalja, poput Njemačke, raspravljaju o etičnosti i mehanizmima odobrenja ljudima koji imaju antitijela da se slobodnije kreću od onih koji ih nemaju. </p><p>Istraživanje, koje je obuhvatilo 37 pacijenata koji su imali simptome i 37 asimptomatičnih, utvrdilo je da je kod onih koji su razvili IgG antitijela, jedan od glavnih tipova antitijela nakon infekcije, u više od 90 posto slučajeva, došlo do njihovog naglog pada u dva do tri mjeseca. </p><p>Pri tome je uočeno da je koncentracija IgG antitijela i u akutnoj fazi bolesti i u fazi ranog oporavka bila kod asimptomatskih bolesnika značajno manja nego kod onih koji su imali simptome.</p><p>Antitijela su pala ispod praga otkrivanja kod 40 posto asimptomatskih i kod 13 posto simptomatskih bolesnika.</p><h2>Male razine T i B stanica osiguravaju zaštitu</h2><p>Studiju su proveli istraživači medicinskog sveučilišta Chongqing, ogranka kineskog Centra za nadzor i prevenciju bolesti i drugih instituta.</p><p>Jin Dong-Yan, profesor virologije na sveučilištu Hong Konga, koji nije sudjelovao u istraživanju, rekao je da studija ne negira mogućnost da bi zaštitu mogli pružati drugi dijelovi imunog sustava. </p><p>Neke stanice pamte kako se nositi s virusom nakon što se prvi puta inficiraju i mogu stvoriti učinkovitu zaštitu ako dođe do novog kruga zaraze. Znanstvenici još uvijek istražuju funkcionira li taj mehanizam i kod novog korona virusa.</p><p>Čak i male razine moćnih obrambenih T i B stanica mogu osigurati zaštitu, ističu stručnjaci za New York Times, pa zaključak te studije ne znači da će se te osobe zaraziti drugi put.</p><p>- Zaključak ovog istraživanja ne znači da se nebo srušilo - rekao je Jin primijetivši i da je broj pacijenata u studiji malen.</p><p>Istraživanja u slučaju SARS-a i MERS-a pokazala su da antitijela na te korona viruse traju i do godinu dana.</p><p>Ovo je prvo istraživanje koje je pokazalo da se antitijela na koronavirus koji izaziva covid-19 razvijaju i kod asimptomatskih osoba.</p>