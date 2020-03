Ide val otkaza: Crne procjene kažu da će ih biti i do 100.000!

Dobio sam otkaz prije dva dana, prije ovih novih Vladinih mjera. Ali nisam siguran ni da bi one pomogle, jer firma u kojoj radim, ovisna o uvozu sirovine iz Italije, više uopće nema posla, svi smo kod kuće.

Kaže nam to Marin (45) iz Zagreba, jedna od prvih gospodarskih žrtava korona virusa u Hrvatskoj. Zaliha na računu, dodaje, ima za mjesec-dva preživljavanja. Sad će na burzu, ali što nakon toga, ne zna. Iz Hrvatske udruge poslodavaca potvrđuju da svakodnevno dobivaju obavijesti o stotinama otkaza koji su već krenuli. Iako nam je Zavod za zapošljavanje rekao da nisu zabilježili veći priljev nezaposlenih zbog otkaza, jučer su pred Zavodom bile velike gužve. Jedan djelatnik nam je rekao da zadnjih dana dolaze sve više konobari i ostali ugostitelji.

- Ljudi masovno zovu i raspituju se... Htjeli bi iskoristiti što će im naknada prva tri mjeseca biti viša nego obećana Vladine pomoć, koja iznosi 3250 kuna - kaže nam djelatnik Zavoda.

A obrtnici, ugostitelji, drvoprerađivači, prijevoznici, organizatori putovanja, frizeri i cijeli realni sektor su složni da vladine mjere nisu dovoljne da bi spriječile propast tvrtki i recesiju. Crne brojke idu i do brojke od 100.000 nezaposlenih ako kriza potraje. Vladina odluka da pozatvara ugostitelje i sve uslužne djelatnosti dodatno će ih pogoditi. Svi se slažu da mjere koje je Vlada predložila jednostavno nisu dovoljne. One pružaju mogućnost odgode plaćanja poreza, doprinosa, komunalne naknade i još nekih davanja te lakše zaduživanje uz povoljnije uvjete. Vlada se hvali da će dati preko 30 milijardi kuna, kroz razne mjere, ali ništa ne opraštaju i manji dio dolazi iz proračuna. Sve će poduzetnici trebati opet platiti. Nisu rezana niti neka davanja, nije odgođeno plaćanje PDV-a...

Vlada lijepi flaster na otvorenu ranu

- Apsolutno su pogrešne mjere i pucamo u noge cijelom gospodarstvu. Nama su zatvorene granice, kamioni stoje, cijelom sektoru prihodi su skoro na nuli. Pa od čega će oni platiti sve te poreze i doprinose?!

Ako nema prihoda, kako ćete ubuduće platiti? A to što nam Vlada nudi jeftinije kredite, pa što se oni ne zaduže i daju nama ako je to tako povoljno? Država mora ići s većim paketom pomoći. Jer i ova mjera od 3250 kuna za radnika je dobra, ali ne može biti sama i bez otpisa duga za doprinose i poreze. Nema prihoda, nema plaćanja davanja državi i na tome bi se trebali bazirati za početak - rekao nam je Stjepan Vojinić, direktor drvoprerađivačke tvrtke Pervanovo s tri tvornice.

On ističe da, ako Vlada nastavi ovim putem i ne obustavi plaćanja i ne da konkretnu novčanu pomoć tvrtkama, plaćat će još više jer će na burzi biti tisuće ljudi kojima će trebati osigurati 75 posto ili 60 posto plaće koju su imali.

- Zato su Vladine mjere kao lijepljenje flastera na otvorenu ranu. Ako na tome ostane, onda idemo u novu recesiju, a oporavak će biti izuzetno bolan - zaključuje Vojinić.

Na burzu pak ne može drugi naš sugovornik, vlasnik obrta iz Zagreba. Također želi ostati anoniman, ali kaže da su mu otkazali svi za koje je radio, a on sam ima nekoliko zaposlenih radnika i morat će ih otpustiti. Budući da je vlasnik firme, na burzu se sam ne može prijaviti dok god tvrtku ne zatvori, a to je, dodaje, dug proces.

- Apeliram zato na Vladu da hitno promijeni takve propise! - kaže poduzetnik koji mora staviti ključ u bravu.

Nitko od obrtnika s kojima smo razgovarali ne vjeruje puno u nove Vladine mjere za gospodarstvo. Sve su one, kažu, kratkoga daha.

I kad se sve normalizira, nitko neće putovati još dugo

- Za nas u turizmu je sve stalo već prije više tjedana. ‘Pauza’ će trajati sigurno i više mjeseci, a i kad se normalizira, oporavak će u turizmu biti dug. Ljudi sigurno, i kad sve završi, još dugo neće putovati. Kako je naša firma dosta vezana uz Sloveniju, tamo smo, nažalost, nekoliko ljudi već morali otpustiti, bojim se da ćemo morati i u Hrvatskoj - rekao nam je Mladen Barukčić, direktor agencije za organizaciju putovanja. Na pitanje neće li pomoći mjere državne subvencije - isplata minimalne plaće radnicima iz državnog budžeta, odgoda uplate doprinosa i ostalog, odgovara kako sve ovisi o tome koliko će zastoj trajati. U najgorem će slučaju morati zatvoriti tvrtku, strahuje Barukčić.

Poznati zagrebački restoran Vinodol je otpustio 40-ak radnika, a Marin Medak, vlasnik restorana Rougmarin i predsjednik Nezavisne udruge ugostitelja, kaže da je i on poslao osam ljudi na burzu. Nastavlja poslovati tako da se preorijentira na dostavu i proizvodnju jela. Vladinu zabranu rada ugostitelja pozdravlja kao mjeru za zdravlje, ali ističe da će to male ugostitelje vjerojatno uništiti.

Udruga je napravila i računicu, ako ovo kriza potraje do svibnja, bit će izgubljeno 10 posto radnih mjesta u ugostiteljstvu, oko 5000 ljudi. A to je optimističan scenarij. Ako potraje do srpnja, 20 posto radnika će otići, a 20 do 30 posto objekata neće se ni otvoriti.

Za Vladu kaže da razumije zašto su mjere oprezne, ali kako mnogi neće to osjetiti i da nisu u potpunosti pogođene. Planira koristiti 3250 kuna za radnika.

- Ali sve ostalo su odgode koje će trebati platiti. To samo znači da ste nekome tko ima rak produžili život s tri na četiri mjeseca. I sada bi on, kao, trebao biti sretan?! Mjere su od ožujka i to pokazuju koliko oni koji su ih radili uopće ne shvaćaju bit. Ja moram sada platiti PDV za veljaču i doprinose, a nemam tu nikakvu pomoć iako nemam čim platiti jer sad nema prometa - kaže Medak.