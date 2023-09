Kirurginja o dječaku kojeg je ugrizao pas: 'Ide na operaciju, vidjet ćemo kakve su posljedice'

Sesvetskim naseljem Brestje u utorak oko 14 sati prolomio se krik i dječji plač nakon što je pas od 70-ak kilograma ugrizao dijete za lice. Na mjesto nesreće brzo su stigli Hitna pomoć, koja je dječaka prevezla u bolnicu, te policija.

- Ja sam ovdje rezao drva, nisam ništa vidio. Čuo sam vrlo glasan plač i to me baš prepalo. Mislio sam da je mama udarila dijete, ali sam od susjeda, koji je isto rezao drva, poslije saznao da je susjedov pas ugrizao dijete - kaže nam susjed.

Dodaje kako je pas doista velik, ali nikad nije bio agresivan.

- Igrali su se u dvorištu i valjda je dijete malo pretjeralo u igranju pa se pas razljutio - kaže susjed te ističe da je Hitnoj pomoći trebalo vrlo dugo da dođu.

- Čak je otac došao po dijete s posla da ga odveze u bolnicu. Po putu je, koliko sam čuo, susreo Hitnu i oni su ga preuzeli. Jedan susjed mi je rekao da je ozljeda grozno izgledala, navodno mu je pas odgrizao cijelu usnicu - kaže.

Incident je komentirao i vlasnik psa, koji je, kako kaže, potpuno šokiran ovime što je bilo.

- Dječačić je moj susjed preko puta i posljednja dva tjedna u mojem se dvorištu igra s mojim Rikijem. Riječ je o psu mješancu od 70-ak kilograma kojem je majka ptičar, a otac nepoznate pasmine. Bio sam na dva metra od njih. A maleni je susjed, kao i svakog dana, došao u moje dvorište igrati se sa psom. Pas je ležao opušteno na leđima i mahao repom, a dijete se u jednom trenutku zaletjelo na njega. Valjda od bola koji ga je snašao, Riki je reagirao instinktivno tako što je ugrizao dječaka za usnu i odgrizao dio. I nije dalje grizao jer to nije nasilan pas - kaže za Jutarnji S. J. te navodi da se dječak i pas uvijek igraju pod njegovim nadzorom. Svoju priču može potkrijepiti i videosnimkom.

- Imam kamere na kući pa je, nasreću, sve i snimljeno te potkrepljuje ovo što govorim. Pas je dobroćudan, nimalo agresivan, voli djecu, ali vjerujem doista da je zbog bola reagirao tako nakon što je dijete na njega skočilo. Pa dječak ga je čak i jahao. Nadam se da će se moj mali susjed brzo oporaviti i doći kući bez ikakvih posljedica - rekao je.

Policiji je navodno na uvid dao svu dokumentaciju o urednom cijepljenju psa.

Dr. Koraljka Hat, maksilofacijalna kirurginja koja je operirala dječaka, ispričala nam je kako dijete ima ozljedu usnoga kuta, gornje usne te mu je rastrgan dio u dužini od četiri do pet centimetara.

- Dječak od 5 godina igrao se kod susjeda u dvorištu kad ga je pas napao. Ozljeda nije mala, usnica mu nije ugrožena, to je rana koja će se vidjeti na koži. Ožiljak će se tretirati, no neće biti nevidljiv. To je izolirana ozljeda, teško je reći dok ne prođe neko vrijeme od ozljede kakve bi posljedice mogao imati, možda će imati manji funkcionalni ispad, što znači da mu neće jako smetati, ali možda će stvarati manje probleme. Međutim, ipak je najviše estetske prirode - rekla je te dodala da su dječakovi roditelji potpuno u šoku.