Kiša i olujna bura, temperature idu do 18°C: Za Istru i Kvarner na snazi je žuti meteoalarm

Promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, u unutrašnjosti oblačnije, a mjestimice i uz kišu ili poneki pljusak. Na kopnu vjetar umjeren i ponegdje jak sjeverni i sjeveroistočni, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za utorak.

Na sjevernom Jadranu puhat će umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. U Dalmaciji prijepodne slab i umjeren sjeverac i bura, na krajnjem jugu zemlje jugo, potom jugozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 18 °C, u gorskim predjelima malo niža.

Za područje Istre i Kvarnera na snazi je žuti meteoalarm zbog olujnih udara bure.

Istočna Hrvatska

Većinom oblačno, povremeno s kišom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 17 °C.

Središnja Hrvatska

Pretežno oblačno, mjestimice uz malo kiše. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 17 °C.

Gorski kotar i Lika

Pretežno oblačno, povremeno s kišom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 11 i 14 °C.

Istra

Promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a ponegdje je moguća kiša, sredinom dana i poslijepodne i poneki pljusak s grmljavinom. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. More malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 16 do 19 °C.

Sjeverni Jadran

Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a tek ponegdje uz malo kiše. Puhat će umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 17 °C.

Dalmacija

Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, ponegdje uz malo kiše, lokalno i pljuskove s grmljavinom. Prijepodne će puhati slab do umjeren sjeverac i bura, na krajnjem jugu jugo, a popodne jugozapadni i zapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 18 °C.

Srijeda, četvrtak, petak

U srijedu će biti djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Mjestimice malo kiše, a poslijepodne su mogući pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu ujutro umjerena do jaka bura, zatim zapadnjak i sjeverozapadnjak.

Jutarnja temperatura zraka od 6 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a najviša dnevna uglavnom između 15 i 20 °C.

U četvrtak i petak bit će djelomice ili pretežno sunčano i uglavnom suho. Vjetar na kopnu većinom slab, na moru sjeverozapadnjak, a u četvrtak jugo. Bit će razmjerno toplo.

