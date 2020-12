Kiša je padala cijeli dan, a onda je centar odjednom poplavio. 'Trgovine su sve pod vodom'

Uže i širo splitsko područje danas je zahvatila jaka kiša koja je u Trilju uzokovala poplavu, a duž magistrale odrone zemlje. Iako se kiša smirila, Cetina je nabujala, vodostaj joj nikad nije bio veći...

<p>Kiša u Trilju pada cijeli dan, ne pamtim ovakvu poplavu, rekla je čitateljica koja je poslala snimku iz centra ovog dalmatinskog grada koji je danas poslijepodne "plivao".</p><p>-Padalo je od jutros, a onda je cijeli centar poplavio u samo par minuta. Svi su ugostiteljski objekti i trgovine pod vodom - priča čitateljica. Kaže kako se pred večer situacija ipak smirila no vodostaj Cetine nikad nije bio viši.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong> Auti "plivali" u Trilju</p><p>Situacija je bila slična i u Makarskoj. Čitateljica je poslala snimku s magistrale iz smjera Igrani prema Živogošću. U prometu nije bilo puno automobila. Voda je plavila cestu.</p><p>-Otac koji ima 60 godina kaže kako ne pameti ovako nevrijeme, a znalo je loše vrijeme pogoditi Makarsku. Osim guste kiše kraj ceste se i zemlja počela odranjati. Kilometrima dalje, u Drveniku, baš ništa - objašnjava čitateljica kišno vrijeme u Dalmaciji.</p><h2>I sutra oblačno</h2><p>Kiše će sutra biti u većini Hrvatske, a pred večer bi se ona mogla smrzavati- Oborina će biti češća i lokalno obilna u Dalmaciji, a popodne malo kiše može pasti i na sjevernom Jadranu. Ujutro te opet prema kraju dana na kopnu će mjestimice biti magle, najavljuje DHMZ za sutra. </p><p> Najniža temperatura od -3 do 2, na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 3 do 8, na dalmatinskoj obali između 9 i 13 °C. Najviša dnevna od 2 do 7, na istoku malo viša, a na Jadranu od 9 do 14 °C.</p>