KIŠA, KIŠA I JOŠ KIŠE Nestabilno vrijeme diljem Hrvatske, izdali narančasti alarm za dio zemlje!

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, Hrvatsku danas očekuje vrlo nestabilno vrijeme. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu prevladavat će umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, a lokalno su mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Zapad zemlje može očekivati i obilnije oborine, dok su na sjevernom Jadranu moguća i nevremena.

Dalmacija će biti nešto povoljnija, ali i dalje promjenjivo oblačna sa sunčanim razdobljima. Ipak, na sjevernom dijelu Dalmacije također su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će u cijeloj zemlji biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dok će na Jadranu prevladavati umjereno jugo, a na sjevernom dijelu uz obalu povremeno i bura. U slučaju jačih nestabilnosti, vjetar može biti i pojačan.

Foto: DHMZ

Temperature će biti nešto niže – najviša dnevna kreće se između 19 i 24 °C, dok će u Dalmaciji biti toplije, s najvišim vrijednostima od 25 do 30 °C. Primjerice, u Zagrebu će temperatura biti između 17 i 22 °C, uz pretežno oblačno vrijeme i povremenu kišu ili pljuskove, osobito u jutarnjim satima.

Građanima se savjetuje oprez zbog mogućih lokalnih nevremena, osobito na sjevernom Jadranu i zapadu zemlje, gdje su mogući i jači pljuskovi. Vozači i svi koji planiraju boravak na otvorenom trebaju pratiti najnovije vremenske informacije i prilagoditi svoje aktivnosti aktualnim uvjetima.

Foto: DHMZ

Za riječku i gospićku regiju izdano je narančasto upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena.

Nestabilno vrijeme nastavit će se i u narednim danima, stoga preporučujemo redovito praćenje vremenske prognoze.

*uz korištenje AI-ja