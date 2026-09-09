Pogledajte kartu: 'Ubojica ljeta' je tu, u Rijeci kiša i grmljavina

Riječko područje i Gorski kotar oko podneva je zahvatilo grmljavinsko nevrijeme s kišom, koja pada i u Gorskom kotaru, a poodne će se proširiti na ostatak zemlje.

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DHMZ je za danas izdao narančasto upozorenje za Istru i Kvarner, gdje je moguć razvoj grmljavinskog nevremena s obilnom kišom. Moguća je i pojava tuče i pijavica.

Za gospićku, zagrebačku, karlovačku i osječku regiju na snazi je žuto upozorenje zbog lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom praćenih jakim, na udare olujnim vjetrom.

SRIJEDA 9. 9. 2026.

🟠 Narančasto upozorenje izdano je za riječku regiju.

Vrlo je velika vjerojatnost za razvoj grmljavinskog nevremena. ⛈️



🟡 Za gospićku, zagrebačku, karlovačku i osječku regiju na snazi je žuto upozorenje zbog lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom… pic.twitter.com/hGxnLHfH4P — DHMZ (@DHMZ_HR) September 9, 2026

Čini se kako ovo nevrijeme, koje je već stiglo iznad Hrvatske, donosi i kraj ljetnim vrućinama. Temperatura će se u nekim krajevima osjetno sniziti, osobito u unutrašnjosti, a kiša će zahvatiti cijelu zemlju, mjestimice i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom, upozorili su iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Promjenu vremena donosi hladna fronta koja se približava sa zapada, zajedno s većom količinom vlažnog i nestabilnog zraka. Danas će se u zavjetrini Alpa na fronti formirati plitka ciklona koja će se iz područja sjeverne Italije premještati prema jugoistoku, dok će se frontalni sustav idućih dana polako premještati na istok.

Istodobno će se u zapadno Sredozemlje spustiti izražena visinska dolina s osjetno hladnijim zrakom. Na njezinoj prednjoj strani, u jugozapadnoj struji, do subote će pritjecati vrlo nestabilan i vlagom bogat zrak, što će pogodovati razvoju jačih konvektivnih procesa.

Drugi val stiže s četvrtka na petak, kada će se ciklona premještati dalje prema jugoistoku. Tada raste vjerojatnost za izraženije pljuskove i grmljavinska nevremena i u Dalmaciji Do subote će pasti obilna kiša, posebice na zapadu zemlje lokalno može biti i više od 100 mm.

Prognozirane oborine neće bitno utjecati na vodostaje rijeka, ali lokalno obilnije oborine u kratkom vremenu, osobito na vrlo suhom tlu nakon dugotrajnih vrućina te posebice na opožarenim površinama, mogu zbog smanjene mogućnosti upijanja vode dovesti do pojave izraženijeg površinskog otjecanja i pojave bujičnih i urbanih poplava.