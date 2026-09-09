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NAGLO ĆE ZAHLADITI

Pogledajte kartu: 'Ubojica ljeta' je tu, u Rijeci kiša i grmljavina

Piše 24sata,
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Pogledajte kartu: 'Ubojica ljeta' je tu, u Rijeci kiša i grmljavina
Foto: Rain Alarm
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Prvi val nevremena već je stigao i donijet će pad temperatura i za desetak stupnjeva, a drugi val stiže s četvrtka na petak. Do subote će pasti obilna kiša, posebice na zapadu zemlje lokalno može biti i više od 100 mm, kaže DHMZ.

Riječko područje i Gorski kotar oko podneva je zahvatilo grmljavinsko nevrijeme s kišom, koja pada i u Gorskom kotaru, a poodne će se proširiti na ostatak zemlje.

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Udar groma | Video: 24sata Video

DHMZ je za danas izdao narančasto upozorenje za Istru i Kvarner, gdje je moguć razvoj grmljavinskog nevremena s obilnom kišom. Moguća je i pojava tuče i pijavica. 

Za gospićku, zagrebačku, karlovačku i osječku regiju  na snazi je žuto upozorenje zbog lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom praćenih jakim, na udare olujnim vjetrom.

Čini se kako ovo nevrijeme, koje je već stiglo iznad Hrvatske, donosi i kraj ljetnim vrućinama.  Temperatura će se u nekim krajevima osjetno sniziti, osobito u unutrašnjosti, a kiša će zahvatiti cijelu zemlju, mjestimice i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom, upozorili su iz DHMZ-a.

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Foto: DHMZ

Promjenu vremena donosi hladna fronta koja se približava sa zapada, zajedno s većom količinom vlažnog i nestabilnog zraka. Danas će se u zavjetrini Alpa na fronti formirati plitka ciklona koja će se iz područja sjeverne Italije premještati prema jugoistoku, dok će se frontalni sustav idućih dana polako premještati na istok. 

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Istodobno će se u zapadno Sredozemlje spustiti izražena visinska dolina s osjetno hladnijim zrakom. Na njezinoj prednjoj strani, u jugozapadnoj struji, do subote će pritjecati vrlo nestabilan i vlagom bogat zrak, što će pogodovati razvoju jačih konvektivnih procesa.

Drugi val stiže s četvrtka na petak, kada će se ciklona premještati dalje prema jugoistoku. Tada raste vjerojatnost za izraženije pljuskove i grmljavinska nevremena i u Dalmaciji Do subote će pasti obilna kiša, posebice na zapadu zemlje lokalno može biti i više od 100 mm.  

Prognozirane oborine neće bitno utjecati na vodostaje rijeka, ali lokalno obilnije oborine u kratkom vremenu, osobito na vrlo suhom tlu nakon dugotrajnih vrućina te posebice na opožarenim površinama, mogu zbog smanjene mogućnosti upijanja vode dovesti do pojave izraženijeg površinskog otjecanja i pojave bujičnih i urbanih poplava.

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