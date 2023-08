Kiša s grmljavinom, na snazi meteoalarm za Jadran zbog bure. Idućih dana sve toplije

Djelomice sunčano, no uz povremeno više oblaka mjestimice malo kiše, popodne i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na istoku. Na Jadranu u četvrtak pretežno sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku te većinom suho.

Foto: meteo.hr

Vjetar na kopnu slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni.

Na moru umjerena, lokalno i jaka bura, poslijepodne sjeverozapadnjak i zapadnjak. Zbog jakih udara bure na snazi je žuti meteoalarm.

Foto: meteo.hr

Najviša dnevna temperatura zraka na kopnu od 22 do 26, na Jadranu između 27 i 30 °C, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

A kakvo nas vrijeme čeka sutra?

Sunčano, mjestimice uz malu naoblaku. U unutrašnjosti je ujutro lokalno moguća magla, uglavnom uz rijeke i po kotlinama. Vjetar slab i ponegdje umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, od sredine dana zapadnjak i sjeverozapadnjak, ponegdje u Dalmaciji i s jakim udarima. Najniža temperatura zraka od 9 do 14, na moru od 18 do 22, a najviša dnevna od 23 do 28 na kopnu te od 27 do 31 °C duž obale.

- U nastavku tjedna na Jadranu prave ljetne odlike vremena, uz vedrinu te tu i tamo poneki oblačak na nebu i povratak dnevne vrućine, a noći će biti uglavnom ugodne za spavanje. U petak i subotu još umjerena bura, a zatim sve češće danju vjetar s mora- rekla je Tanja Renko za HRT-ovu emisiju Vrijeme.

U unutrašnjosti u petak ujutro ponegdje je moguća kratkotrajna magla, danju na istoku i umjerena naoblaka, a za vikend pretežno vedro uz slab vjetar. Noći i jutra i dalje će biti svježija od uobičajenog, ali će najviše dnevne vrijednosti biti oko prosječnih za sredinu kolovoza.