Kiša s grmljavinom, olujni udari bure podno Velebita: Evo kakvo vrijeme će biti do kraja tjedna...

Kiša, pljuskovi s grmljavinom i pad temperature nastavit će se diljem Hrvatske i narednih dana. Kako prognozira Državni hidrometeorološki zavod, u četvrtak će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Ujutro će u unutrašnjosti biti ponegdje magle i slabog mraza pri tlu. Od sredine dana mjestimice će padati kiša i pljuskovi s grmljavinom, a u višem gorju malo snijega.

Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, navečer podno Velebita na udare i olujna, poslijepodne na jugu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.

Istočna Hrvatska

Promjenjivo oblačno, osobito prijepodne sunčana razdoblja. Ujutro lokalno kratkotrajna magla. Poslijepodne ponegdje moguć poneki pljusak ili malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 12 i 15 °C.

Središnja Hrvatska

Djelomice sunčano, ujutro ponegdje magla. Uz više oblaka od sredine dana mjestimice kiša, lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, prolazno i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 12 i 15 °C.

Gorski kotar i Lika

Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, ujutro ponegdje magla i slab mraz pri tlu. Od sredine dana lokalno kiša te pljuskovi praćeni grmljavinom, u višem gorju malo snijega. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 9 i 12 °C.

Istra

Djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, većinom poslijepodne te prema otvorenom moru. U noći smanjenje naoblake. Puhat će slaba do umjerena, na jugu Istre mjestimice pojačana bura koja će jačati prema kraju dana. More će biti malo, ponegdje umjereno valovito.Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 14 do 16 °C.

Sjeverni Jadran

Promjenjivo oblačno te nestabilno, od sredine dana mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Puhat će umjerena bura, uglavnom pod Velebitom lokalno jaka, navečer s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka od 13 do 16 °C.

Dalmacija

Djelomice sunčano, no uz povremeno više oblaka lokalno moguće malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom. Puhat će umjerena i jaka bura, poslijepodne na jugu prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna većinom između 14 i 17 °C.

Na sjevernom i srednjem Jadranu pretežno, a drugdje djelomice sunčano, poslijepodne rijetko moguć kratkotrajni pljusak. Više oblaka tijekom jutra na jugu te navečer na sjeverozapadu zemlje. Ujutro je u Gorskoj Hrvatskoj moguć slab mraz pri tlu. Vjetar slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, na sjeveru poslijepodne jugozapadni.

Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita lokalno s olujnim udarima, poslijepodne u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni, krajem dana na sjevernom dijelu i južni vjetar. Najniža temperatura zraka između 0 i 5, na Jadranu od 7 do 12 °C. Najviša dnevna većinom između 13 i 18 °C.

Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom te pljuskovima, osobito u subotu u unutrašnjosti, a na Jadranu uglavnom u nedjelju. Vjetar na kopnu većinom slab, u nedjelju umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, ponegdje na udare i jak. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, poglavito podno Velebita za vikend s olujnim udarima, u subotu prolazno i sjeverozapadnjak te jugozapadnjak. Razmjerno svježe za doba godine.