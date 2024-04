U srijedu nas čekaju grmljavina, pljuskovi i jaki vjetar: Otkrili i kad nam stiže razvedravanje...

U Hrvatsku je u utorak stigla velika promjena vremena. Temperatura je u dijelovima države i po 20-ak stupnjeva niža nego što je bila prošlog tjedna, a novih vrućina nema na vidiku... Čak će biti hladnije nego što je prosjek za sredinu travnja.

POGLEDAJTE VIDEO: U Trakošćanu pao snijeg!

Pokretanje videa... 00:22 Snijeg u Trakošćanu | Video: čitatelj/24sata

- Na kopnu promjenljivo i pretežno oblačno, a na Jadranu djelomice sunčano. Još u noći i ujutro kiša na istoku, a pljuskovi i grmljavina u Dalmaciji. Poslijepodne su lokalni pljuskovi kiše mogući u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, a snijega u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom još prijepodne s olujnim udarima, a u Dalmaciji i zapadni te sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 1 do 6, na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 6 do 11, a drugdje duž obale između 11 i 16. Najviša dnevna od 8 do 13 °C, na Jadranu od 14 do 18 °C. - javlja u svojoj prognozi za srijedu, 17. travnja, DHMZ.

Foto: DHMZ

I za srijedu su u Hrvatskoj na snazi meteoalarmi, ali ne bi trebalo biti problema kao što je bilo u utorak...

Na snazi meteoalarmi

Osječka i gospićka regija su pod žutim meteoalarmom zbog poledice, dok su kninska, riječka, splitska i dubrovačka regija u 'žutom' zbog jakog vjetra i grmljavinskog nevremena.

Foto: DHMZ

Što se tiče obalnog područja, za Velebitski kanal na snazi je crveni meteoalarm zbog jakog vjetra, mogući su udari do 150 km/h! Kvarner i Kvarnerić su pod narančastim upozorenjem zbog vjetra, a za zapadnu obalu Istre te cijelu Dalmaciju oglašen je žuti meteoalarm, također zbog vjetra...

Prognoza za kraj tjedna

U četvrtak će vjetar oslabjeti, no temperatura primjerenija dobu godine zadržat će se barem do polovine idućeg tjedna. Uz djelomično razvedravanje od petka, ponajprije po kotlinama Gorske Hrvatske najniža jutarnja temperatura zraka bit će oko 0 °C, stoga je moguć i mraz pri tlu, javlja DHMZ.

