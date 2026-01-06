Obavijesti

posljedice obilnih padalina

Kiše prouzročile probleme u Crnoj Gori: Ceste zatovrene, strahuju od rasta vodostaja...

Foto: rtcg

Više cesta zatvoreno je diljem Crne Gore u utorak zbog obilnih padalina u protekla 24 sata, voda prijeti i brojnim kućama, a tijekom noći na srijedu očekuje se rast vodostaja Skadarskog jezera

Crnogorsko Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da su posljedice obilnih padalina zabilježene u općinama Nikšić, Danilovgrad, Mojkovac, Bijelo Polje, Ulcinj, Pljevlja, Podgorica, Kolašin i Berane.

„Zbog odrona i izlijevanja rijeka obustavljen je promet na više cestovnih pravaca, uključujući regionalne ceste Đurđevića Tara–Mojkovac, Danilovgrad–Glava Zete, Podgorica–Danilovgrad u mjestu Orja Luka, kao i cestu Kolašin–Berane preko tunela Klisura“, navodi se u priopćenju crnogorskog MUP-a.

Prema posljednjim informacijama od 15 sati, svi vodostaji rijeka su u opadanju, osim rijeke Zete i Skadarskog jezera, koje Crna Gora dijeli s Albanijom. Oko dvije trećine tog jezera, najvećeg na Balkanu, pripada Crnoj Gori, a jedna trećina Albaniji.

Tijekom noći očekuje se rast vodostaja tog jezera uslijed kontroliranog ispuštanja vode iz hidroelektrana na rijeci Drim koje provodi albanska strana.

KAOS U CRNOJ GORI VIDEO Policija je hapsila prosvjednike kod Podgorice. Skandirali su im: 'Ustaše!'
VIDEO Policija je hapsila prosvjednike kod Podgorice. Skandirali su im: 'Ustaše!'

Premijer Albanije Edi Rama rekao je ranije u utorak da su, uslijed povećanog protoka rijeke Drim, započela kontrolirana ispuštanja vode iz hidroelektrana Koman te Vau i Dejes, što bi moglo dovesti do naglog porasta razine Skadarskog jezera.

„U kaskadnim akumulacijama na Drimu, kao rezultat povećanja protoka, započela su kontrolirana ispuštanja iz HE Koman i HE Vau i Dejes, gdje se trenutačno ispušta količina od 700 kubnih metara u sekundi", objavio je Rama na Facebooku.

Crna Gora strahuje da bi vodostaji rijeka mogli premašiti rekordne iz 2010. godine, kada je ta zemlja pretrpjela značajnu štetu od poplava, posebno u priobalnom dijelu Skadarskog jezera.

S albanske strane ključna pritoka je rijeka Drim, na kojoj je izgrađeno više hidroelektrana. Najveća pritoka Skadarskog jezera s crnogorske strane je rijeka Morača, dok voda iz jezera istječe rijekom Bojanom, koja ujedno čini granicu između dviju država.

