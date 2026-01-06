Kiše prouzročile probleme u Crnoj Gori: Ceste zatovrene, strahuju od rasta vodostaja...

Crnogorsko Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da su posljedice obilnih padalina zabilježene u općinama Nikšić, Danilovgrad, Mojkovac, Bijelo Polje, Ulcinj, Pljevlja, Podgorica, Kolašin i Berane.

„Zbog odrona i izlijevanja rijeka obustavljen je promet na više cestovnih pravaca, uključujući regionalne ceste Đurđevića Tara–Mojkovac, Danilovgrad–Glava Zete, Podgorica–Danilovgrad u mjestu Orja Luka, kao i cestu Kolašin–Berane preko tunela Klisura“, navodi se u priopćenju crnogorskog MUP-a.

Prema posljednjim informacijama od 15 sati, svi vodostaji rijeka su u opadanju, osim rijeke Zete i Skadarskog jezera, koje Crna Gora dijeli s Albanijom. Oko dvije trećine tog jezera, najvećeg na Balkanu, pripada Crnoj Gori, a jedna trećina Albaniji.

Tijekom noći očekuje se rast vodostaja tog jezera uslijed kontroliranog ispuštanja vode iz hidroelektrana na rijeci Drim koje provodi albanska strana.

Premijer Albanije Edi Rama rekao je ranije u utorak da su, uslijed povećanog protoka rijeke Drim, započela kontrolirana ispuštanja vode iz hidroelektrana Koman te Vau i Dejes, što bi moglo dovesti do naglog porasta razine Skadarskog jezera.

„U kaskadnim akumulacijama na Drimu, kao rezultat povećanja protoka, započela su kontrolirana ispuštanja iz HE Koman i HE Vau i Dejes, gdje se trenutačno ispušta količina od 700 kubnih metara u sekundi", objavio je Rama na Facebooku.

Crna Gora strahuje da bi vodostaji rijeka mogli premašiti rekordne iz 2010. godine, kada je ta zemlja pretrpjela značajnu štetu od poplava, posebno u priobalnom dijelu Skadarskog jezera.

S albanske strane ključna pritoka je rijeka Drim, na kojoj je izgrađeno više hidroelektrana. Najveća pritoka Skadarskog jezera s crnogorske strane je rijeka Morača, dok voda iz jezera istječe rijekom Bojanom, koja ujedno čini granicu između dviju država.