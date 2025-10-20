Obavijesti

News

Komentari 2
KRVAVE SEANSE U BIH PLUS+

Klade se na patnju: 'Doveli su tri psa iz Hrvatske. Lova je ogromna, deseci tisuća eura...'

Piše Franjo Lepan,
Čitanje članka: 1 min
Klade se na patnju: 'Doveli su tri psa iz Hrvatske. Lova je ogromna, deseci tisuća eura...'
Foto: Ilustrativna fotografija

U selu Novi Lužani kod Dervente policija je zatekla gotovo 90 ljudi na ilegalnom borilištu pasa. Izvori kažu: Organiziraju se uglavnom jednom mjesečno na tajnoj, svaki puta drugoj, lokaciji

Strava samo dvadesetak kilometara od Hrvatske, u Derventi u Bosni i Hercegovini policija je u subotu prekinula organiziranu borbu pasa. U policijskoj akciji "Sambo", usmjerenoj na sprečavanje zlostavljanja životinja i organiziranje borbi pasa, uhićeno je 15 ljudi. Kako doznajemo, sve se odvijalo u jednom selu kraj Dervente, gdje je policija otkrila ilegalno borilište s boksovima za pse.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Skandalozno vjenčanje u Iranu: 'Nameću hidžab i siromaštvo narodu, a pogledajte mu kćer!'
GOLO LICEMJERJE IRANSKE ELITE

Skandalozno vjenčanje u Iranu: 'Nameću hidžab i siromaštvo narodu, a pogledajte mu kćer!'

Dok se moralna policija vraća na ulice kako bi provodila stroge zakone o hidžabu, a milijuni Iranaca tonu u siromaštvo, snimka vjenčanice bez naramenica i skupocjene proslave postala je bolan simbol licemjerja
Kalvarija Slavonca koji je okupio zvijezde Hollywooda: 'S 10 godina skupljao sam leševe'
RATNA ISPOVIJEST '260 DANA'

Kalvarija Slavonca koji je okupio zvijezde Hollywooda: 'S 10 godina skupljao sam leševe'

Marijan Gubina je 1991. kao dječak završio u logoru u Dalju. Prema njegovoj knjizi snimljen je film u kojemu glume holivudske legende Armand Assante i Tim Roth
Sve o blagu ukradenom u Louvreu: Lopovi nakit mogu vrlo brzo rastaliti. Nešto im i ispalo
POVIJESNO BLAGO

Sve o blagu ukradenom u Louvreu: Lopovi nakit mogu vrlo brzo rastaliti. Nešto im i ispalo

Iz muzeja Louvre u Parizu lopovi su odnijeli osam komada nakita koji ima na tisuće dijamanata i dragoga kamenja. Istražitelji vode utrku s vremenom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025