U selu Novi Lužani kod Dervente policija je zatekla gotovo 90 ljudi na ilegalnom borilištu pasa. Izvori kažu: Organiziraju se uglavnom jednom mjesečno na tajnoj, svaki puta drugoj, lokaciji
KRVAVE SEANSE U BIH PLUS+
Klade se na patnju: 'Doveli su tri psa iz Hrvatske. Lova je ogromna, deseci tisuća eura...'
Čitanje članka: 1 min
Strava samo dvadesetak kilometara od Hrvatske, u Derventi u Bosni i Hercegovini policija je u subotu prekinula organiziranu borbu pasa. U policijskoj akciji "Sambo", usmjerenoj na sprečavanje zlostavljanja životinja i organiziranje borbi pasa, uhićeno je 15 ljudi. Kako doznajemo, sve se odvijalo u jednom selu kraj Dervente, gdje je policija otkrila ilegalno borilište s boksovima za pse.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku