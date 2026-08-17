Klaićeva o maloljetnici iz Omiša: 'Stabilno je, nastavljamo s kirurškim liječenjem opeklina'

Maloljetnica koja se nalazi na liječenju u Jedinici intenzivnog liječenja djece, Klinike za dječje bolesti Zagreb, stabilnog je kliničkog stanja. Kao što je i planirano, danas su nastavljeni postupci kirurškog liječenja opekline, a u njeno zbrinjavanje i dalje su uključene brojne medicinske sestre i liječnici različitih specijalnosti, izvijestili su danas iz Klaićeve bolnice.

Maloljetnica je jedna od nekolicine koji su u požarima u Omišu teško ozlijeđeni.

Iz splitskog KBC-a u ponedjeljak su izvijestili kako nema značajnijih promjena u zdravstvenom stanju četvero pacijenata koji su ozlijeđeni u nedavnom požaru kod Omiša, te da se u idućim danima planiraju operativni zahvati zbog opeklina koje su zadobili.

"Nema značajnijih promjena u zdravstvenom stanju četvero životno ugroženih pacijenata stradalih u požaru na omiškom području, a u narednim danima planirani su operacijski zahvati na njima," izjavila je Hini glasnogovornica splitskog KBC-a Kristina Bitanga.

Dodala je i kako se sedam lakše ozlijeđenih pacijenata oporavlja na više bolničkih odjela.

Liječenje pacijenata s teškim opeklinskim ozljedama izrazito je zahtjevno i dugotrajno, rekla je Bitanga. Takvi pacijenti zahtijevaju intenzivno liječenje, kontinuirani multidisciplinarni nadzor te, ovisno o opsegu i težini ozljeda, više operacijskih zahvata koji se provode etapno, u skladu s njihovim zdravstvenim stanjem i tijekom oporavka.

"S obzirom na prirodu ozljeda, liječenje i oporavak trajat će dulje vrijeme te se značajnije promjene ne mogu očekivati na dnevnoj razini," kazala je glasnogovornica splitskog KBC-a i dodala da će o svima važnijim promjenama u zdravstvenom stanju i tijeku liječenja pravodobno izvijestiti javnost.