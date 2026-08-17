Obavijesti

News

Komentari 1
TEŠKO JE OZLIJEĐENA

Klaićeva o maloljetnici iz Omiša: 'Stabilno je, nastavljamo s kirurškim liječenjem opeklina'

Piše HINA, Ivan Štengl,
Čitanje članka: 3 min
Klaićeva o maloljetnici iz Omiša: 'Stabilno je, nastavljamo s kirurškim liječenjem opeklina'
Omiš: Katastrofalna noć na požarištu kod Omiša. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Iz splitskog KBC-a u ponedjeljak su izvijestili kako nema značajnijih promjena u zdravstvenom stanju četvero pacijenata koji su ozlijeđeni u nedavnom požaru kod Omiša, te da se u idućim danima planiraju operativni zahvati zbog opeklina koje su zadobili

Maloljetnica koja se nalazi na liječenju u Jedinici intenzivnog liječenja djece, Klinike za dječje bolesti Zagreb, stabilnog je kliničkog stanja. Kao što je i planirano, danas su nastavljeni postupci kirurškog liječenja opekline, a u njeno zbrinjavanje i dalje su uključene brojne medicinske sestre i liječnici različitih specijalnosti, izvijestili su danas iz Klaićeve bolnice.

Maloljetnica je jedna od nekolicine koji su u požarima u Omišu teško ozlijeđeni. 

Iz splitskog KBC-a u ponedjeljak su izvijestili kako nema značajnijih promjena u zdravstvenom stanju četvero pacijenata koji su ozlijeđeni u nedavnom požaru kod Omiša, te da se u idućim danima planiraju operativni zahvati zbog opeklina koje su zadobili.

"Nema značajnijih promjena u zdravstvenom stanju četvero životno ugroženih pacijenata stradalih u požaru na omiškom području, a u narednim danima planirani su operacijski zahvati na njima," izjavila je Hini glasnogovornica splitskog KBC-a Kristina Bitanga.

Gospić: Kompleks unutar kojeg je odloženo 35 tisuća tona otpada
26
Foto: Marko Seper/PIXSELL

Dodala je i kako se sedam lakše ozlijeđenih pacijenata oporavlja na više bolničkih odjela.

Liječenje pacijenata s teškim opeklinskim ozljedama izrazito je zahtjevno i dugotrajno, rekla je Bitanga. Takvi pacijenti zahtijevaju intenzivno liječenje, kontinuirani multidisciplinarni nadzor te, ovisno o opsegu i težini ozljeda, više operacijskih zahvata koji se provode etapno, u skladu s njihovim zdravstvenim stanjem i tijekom oporavka.

 "S obzirom na prirodu ozljeda, liječenje i oporavak trajat će dulje vrijeme te se značajnije promjene ne mogu očekivati na dnevnoj razini," kazala je glasnogovornica splitskog KBC-a i dodala da će o svima važnijim promjenama u zdravstvenom stanju i tijeku liječenja pravodobno izvijestiti javnost.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Tucaković: Vatrogasci su obranili kuće kod Jovića, a i na Dinari očekujemo bolju situaciju
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Tucaković: Vatrogasci su obranili kuće kod Jovića, a i na Dinari očekujemo bolju situaciju

Na požarištima tijekom noći nije bilo novih razbuktavanja. Vatrogasci nastavljaju sanaciju na požarištima, posebno na onom iznad Omiša
EKSKLUZIVNO Svjedokinja koja je prijavila uhićene za palež: 'Vidjeli smo ih kraj plamena...'
ISTRAGA ZBOG NIZA POŽARA

EKSKLUZIVNO Svjedokinja koja je prijavila uhićene za palež: 'Vidjeli smo ih kraj plamena...'

Kraj Benkovca uhitili četvero zbog paleži • Svjedokinja za 24sata: ‘Pobjegli su odmah’ • Uhitili i muškarca zbog paleži na Čiovu • Istražuju i veliki požar kraj Omiša • Kriminalist: 'Ako je sabotaža, to je terorizam'
Stiže oluja, moguća je i tuča! Evo gdje će biti najgore. Za jednu regiju narančasti alarm
NOVE NESTABILNOSTI

Stiže oluja, moguća je i tuča! Evo gdje će biti najgore. Za jednu regiju narančasti alarm

Vjetar će u unutrašnjosti biti većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni, no uz nestabilnosti navečer može biti i olujnih udara.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026