Klasić (HSLS): U Vrhovcu se vidi 'modus operandi' Bandića

Klasić kaže da želi podsjetiti Bandića da većinu u mjesnoj samoupravi čine njegovi vijećnici. Ističe i da je Bandić obećao da će do ponedjeljka taj problem riješiti

<p>Zastupnik HSLS-a u zagrebačkoj Gradskoj skupštini <strong>Darko Klasić</strong> u utorak je ocijenio da se na primjeru Ulice Vrhovec koju je Grad iz dvosmjerne pretvorio u jednosmjernu, vidi onaj stari "modus operandi" gradonačelnika <strong>Milana Bandića </strong>gdje on sam stvori problem i onda ga velikodušno rješava. </p><p><strong>Pogledajte predizborno prepucavanje stranaka: </strong></p><p>- Ulica Vrhovec je bila dvosmjerna ulica kojom prometuju vozila ZET-a i sav javni promet. Grad Zagreb ju je odlukom Gradskog ureda za promet pretvorio u jednosmjernu ulicu i preusmjerio je sav promet u Ulicu Antunovac, koja je zapravo pomoćni odvojak. Napravio je totalni kolaps građanima Vrhovca, a radi se o oko 4000 građana - rekao je Klasić novinarima u stanci sjednice Gradske skupštine. </p><p>Istaknuo je da je nakon tjedan dana gužvi i velikog revolta građana koji su u prvih pet dana skupili skoro 7000 potpisa na peticiju, a sada se već približavaju brojci od 1000 potpisa, gradonačelnik Bandić vidio da je nezadovoljstvo veliko i odlučio je odgovornost prebaciti na mjesnu samoupravu.</p><p>Međutim, Klasić kaže da želi podsjetiti Bandića da većinu u mjesnoj samoupravi čine njegovi vijećnici. Ističe i da je Bandić obećao da će do ponedjeljka taj problem riješiti. </p><p>Klasić je rekao da građanima Vrhovca nije bitno tko je odgovoran, njima je bitno da se problem riješi.</p><p>- Mene jedino muči i volio bih odgovore - tko će tu štetu platiti, novoobilježavanje prometnice i uklanjanje znakova. Mi se igramo pokvarenog telefona, jedan tjedan donesemo jednu odluku da ne pitamo građane, da bi drugi tjedan gradonačelnik u svom stilu riješio problem koji zapravo do prije tjedan dana nije niti postojao - rekao je Klasić.</p><p>Osvrčući se na sjednicu Gradske skupštine koja na dnevnom redu ima više od 60 točaka, Klasić je rekao kako je već za sljedeći tjedan, u srijedu, zakazan nastavak pa će vjerojatno do parlamentarnih izbora ova sjednica završiti.</p><p>- A onda ćemo iz početka pomiješati karte i vidjet ćemo tko će biti na kojoj strani i kako će se rješavati problemi u gradu Zagrebu. Ovdje ima puno prijepora i među vladajućom većinom, a oporba, iako smo u izbornoj kampanji, držimo se složno i zastupamo građane grada Zagreba - istaknuo je. </p><p>O rebalansu proračuna Grada koji je jedna od točaka dnevnog reda, Klasić kaže da je taj proračun zapravo smiješan. "Ako slušate izjave gradonačelnika svaki dan da Grad od početka korona krize gubi mjesečno oko 40 milijuna kuna. Ako to pomnožimo sa 12 mjeseci doći ćemo do iznosa od skoro 500 milijuna kuna, a mi radimo rebalans proračuna težak 150 milijuna kuna. Tko koga ovdje zeza? pitao je Klasić. Među ostalim je rekao i da je lako moguće da će rebalans proračuna biti i u devetom mjesecu jer će u Gradu biti toliki gubitak da se neće moći pokriti. Istaknuo je i podatak Državnog zavoda za statistiku o trenutnom padu BDP-a oko 9 posto, a, kako je rekao, rebalans proračuna je svega dva posto. </p>