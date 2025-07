'Thompson mudro šuti, a Isus bi pao u nesvijest da vidi kako se ponašaju hrvatski katolici...'

Thompson je apsolutno najveći influencer kada je u pitanju odnos prema hrvatskoj prošlosti. To nije niti jedan sveučilišni profesor ni povjesničar. I to baš po pitanju onih najosjetljivijih dijelova hrvatske prošlosti kao što su Drugi svjetski rat ili Domovinski rat, rekao je u razgovoru za N1 Hrvoje Klasić, povjesničar i kolumnist 24sata.

- Važno je kakve poruke on šalje. Ako netko može okupiti pola milijuna ljudi, onda je bitno kakve poruke on šalje - smatra Klasić.

Osim onog što kaže, Klasić vjeruje da je bitno i ono što se prešuti.

- Ono što je on govorio u devedesetima je da cijeni Antu Pavelića i NDH. On je nakon toga to prestao govoriti, kada su mu zabranjivali nastupe po Europi, ali nikada nije rekao da je bio mlad, lud, da je zemlja napadnuta i da je otišao u drugu krajnost, ali da je ustaški pokret zločinački i da je bio saveznik Adolfa Hitlera. Da to više ne misli. On je mudro zašutio. Ja ne poznajem čovjeka, ali mislim da on to i dalje misli to što je mislio devedesetih i da ostavlja time prostor za manipulaciju - pričao je povjesničar.

Ipak, Klasić smatra da su problemi dublji i da njihove korijene možemo pronaći upravo u prošlosti.

- Ja sam više puta rekao i ponovit ću opet: mi od 90. ne živimo u fašističkom, ali niti u antifašističkom društvu, mi živimo u anti-antifašističkom društvu. Vi nećete čuti Andreja Plenkovića, Davora Božinovića ili Ivana Penavu da cijene ustaški pokret ili hvale Antu Pavelića. Ali ćete vidjeti da toleriraju i relativiziraju izvikivanje ustaških pozdrava, nošenje ustaških znakova i zastava - rekao je i dodao:

- Evo da ponovim za one koji ne znaju što je bilo. Za dom spremni je jedino i isključivo ustaški pozdrav. To je bio 41. i 91. Tu nema spora. Sada je samo pitanje koliki dio ljudi koji to izvikuje to zna, pa baš zato to izvikuje, a koliko ih je koje boli briga.

Za kraj se osvrnuo i na ponašanje hrvatskih vjernika.

- Isus bi pao u nesvijest kada bi vidio kako se ponašaju brojni hrvatski katolički vjernici. Koliko tu ima oprosta, mira, empatije, a koliko poziva na mržnju? Nisam ja sada tema, ali koliko masovne prijetnje smrću dobivam upravo od ljudi koji su vjernici i tako polaze potpuno suprotno od onoga što piše u Evanđeljima i Svetom Pismu.