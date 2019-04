'Klepetana nema tjedan dana. Malena ne želi jesti od tuge...'

Svjetskim meridijanima poznata priča o ljubavi i privrženosti dviju roda, Malene i Klepetana u Brodskom Varošu, gotovo sigurno, završila je. Klepo je ovog proljeća uranio tjedan dana, bio je s Malenom, vodili su ljubav u gnijezdu, Malena je snijela tri jaja, idila je potrajala tri tjedna. A onda se sve preokrenulo.

- Prije svega želim reći da medijske glasine da Klepetan ove godine nije došao nego da se radilo o nekom drugom rodanu nisu istinite. Dočekao sam ga tu ovoj livadi, pozvao ga 'Klepo, hajde dida Stipa će ti dati jesti', došao je i sve pojeo, a onda uzletio Malenoj i odmah su vodili ljubav više puta. Foto: Ivica Galović/PIXSELL Znam da je to Klepetan, drugi rodan ne bi tek tako prišao ni meni niti Malenoj, ona bi ga odmah potjerala, ne bi mu dala ni u blizu gnijezda - kaže alfa i omega prelijepe priče o Malenoj i Klepetanu, umirovljeni školski domar u Brodskom Varošu Stjepan Vokić.

Zajedno 17 godina

- Dobro znam o čemu pričam. Klepu dočekujem 17 godina, pokazao se druželjubiv kao i ranijih godina. Lani je imao s Malenom sedmoro jaja, ove godine nešto je ipak pošlo po zlu ili je starost posrijedi. Imali su samo tri. Dva jaja su se smrzla i njih dvoje su ih potrgali, treće sam spasio, ali je bilo mućak. Znači nešto je pošlo po zlu, u svih ovih 17 godina njihove ljubavi na svijet su donijeli i put juga Afrike 'otpremili' čak 66 ptića, to je raritet kad su rode u pitanju i u svjetskim razmjerima - kaže Vokić. Foto: Ivica Galovic/PIXSELL Nakon prvih nekoliko dana počeo je Malenoj i u dvorište dolaziti sve rjeđe, doleti na gnijezdo, ali odmah ode.

- Kao da želio pokazati da je svemu došao kraj. Njega nema tamo od 18. travnja sve do sada nikako, pretpostavljam da je otišao u prirodu da negdje skonča svoj ovozemaljski život, kod ptica i još nekih životinja to je tako, gotovo nepisano pravilo. Tuga je prevelika, ali kao čovjeku skrbniku te dvije prelijepe, prepametne i brižne ptice mi je drago da je ovog proljeća doletio kući, tamo gdje je i počeo svoj život - priča za 24sata susprežući suze Stjepan Vokić.

'Leti ili umri'

Kako će to sada biti, u proljeće i ljeto bez prizora o ljubavi i privrženosti Malene i Klepetana, Stjepan može samo pretpostavljati. Foto: Ivica Galovic/PIXSELL - Teško je, preteško, ali ću se morati na to naviknuti, Malena mi ostaje i moram i dalje imati pravo ljudsko srce da barem njoj pomognem. Po mome izračunu Klepetanu je negdje oko 40 čovjekovih godina i priznali mi ili ne, blizu mu je bio kraj. Kod njih je ona 'leti ili umri', i to je to. S Malenom otkad nema Klepe imam problema, neće sama jesti i moram je 'kljukati' da barem nešto pojede - priča. Foto: Ivica Galovic/PIXSELL - Stalno je u gnijezdu, klepeće nonstop, fali joj Klepo, nego što. Zabije kljun među noge, gotovo kao da plače, i noćima je obilazim da vidim što je i kako je, da ju oraspoložim da nastavi dalje živjeti. Danas je malo bolje, no moram se brinuti za nju. Foto: Ivica Galovic/PIXSELL Sreća u nesreći je da je tolike godine zbog slomljena krila jesen, zimu i dio proljeća provodila sa mnom pa će se sada biti tako cijele godine, ali da će joj Klepo faliti, još i kako, priroda je to. Malena i Klepetan su na svijet donijeli 66 ptića, imaju na što biti ponosni - ističe. Foto: Ivica Galovic/PIXSELL - Pa i njihovi potomci imaju brojne potomke, mnogi dolaze ovdje blizu, svijet roda živi i živjet će i dalje, i bez Klepetana, a jednog dana, i bez Malene. Ispunjen sam ponosom što sam im mogao pomoći, da imaju svoje potomstvo. Trud je bio velik, ali nitko sretniji od mene - zaključio je za kraj Stjepan Vokić.

