Kličko zatražio istragu zbog 'deep fake' poziva: 'Lažnjak je govorio apsurdne gluposti...'

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko zatražio je istragu nakon što su "deep fake" pozivi zavarali gradonačelnike Beča, Berlina i Madrida da pomisle da razgovaraju s njim.

"Ovo je kriminalna energija. Hitno se mora istražiti tko stoji iza toga", rekao je Kličko u videu koji je u subotu podijelio njemački list Bild.

"Deep fakes" mogu biti oblik tehnički sofisticiranih videozapisa koji izgledaju kao da realno prikazuju govor i postupke osobe u stvarnom životu.

"Nekoliko gradonačelnika u Europi kontaktirao je lažni Kličko koji je govorio apsurdne stvari", rekao je Kličko, dodajući da se razgovori organiziraju isključivo putem službenih kanala u Kijevu.

Dodao je da mu nije potreban prevoditelj za razgovore na njemačkom ili engleskom jeziku.

Dužnosnici njemačke državne sigurnosti već su započeli istragu o osobi za koju se smatralo da je Kličko i koja je razgovarala s gradonačelnicom Berlina Franziskom Giffey.

Gradonačelnik Beča Michael Ludwig rekao je da mu je bilo nešto čudno sa zvukom tijekom, kako je mislio, razgovora s Kličkom.

Čovjek koji se predstavljao kao gradonačelnik Kijeva postao je neobično zahtjevan pred kraj razgovora, rekao je Ludwig za ORF. "No to me sada ne bi natjeralo da to na neki način dovedem u pitanje", rekao je.

Ludwig je slučaj opisao neugodnim, ali "ne i velikim problemom" s obzirom da se nisu bavili škakljivim temama.

Ludwig je zaprimio pozivnicu za poziv iz Kijeva, koji je navodno bilo zahvala za poslanu pomoć iz Beča, rekao je za dpa Ludwigov glasnogovornik, dodajući da to nije bilo ništa neobično.

"Razgovor se vodio na engleskom jeziku, što je doduše bilo pomalo čudno", rekao je glasnogovornik.

Rekao je da su zamolili međunarodni odjel Kijeva i austrijsko veleposlanstvo u Kijevu da razjasne situaciju nakon što se pokazalo da je poziv vjerojatno bio lažan.

I gradonačelnik Madrida Jose Luis Martinez-Almeida bio je meta lažnog razgovora s Kličkom. Prekinuo je taj razgovor, potvrdio je glasnogovornik ureda gradonačelnika Daniel Bardavío Colebrook.

