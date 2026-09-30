Rusija ne staje. Novi krvavi napad na Kijev. Dijete poginulo. Pogodili i školu s djecom u njoj

U ranim jutarnjim satima Kijev i njegova okolica našli su se pod snažnim ruskim zračnim udarima u kojima je poginulo najmanje troje ljudi.

Ukrajinska Državna služba za izvanredne situacije izvijestila je da su dvije žene poginule u kijevskoj četvrti Sviatošinski, gdje je tijekom napada oštećeno desetak kuća. Izvan glavnog grada, u susjednoj Kijevskoj oblasti, u ruševinama kuće u Višhorodu pronađeno je tijelo najmanje jednog poginulog djeteta. U napadu su ozlijeđeni i muškarac i žena.

Foto: Gleb Garanich

Ovi napadi predstavljaju nastavak i značajno intenziviranje ruske kampanje bombardiranja ukrajinske prijestolnice bespilotnim letjelicama i balističkim raketama. Istovremeno, službena Moskva potvrdila je rekordan vojni proračun za 2027. godinu, čime je svijetu poslala poruku kako se sprema za dugotrajan rat dok je diplomacija u potpunom drugom planu.

Foto: Gleb Garanich

Na sjeveru zemlje, točnije u Sumskoj oblasti, zabilježen je napad navođenim avionskim bombama na zgradu škole. U tom su napadu ozlijeđena tri djeteta koja su u trenutku udara potražila spas u podzemnom skloništu.

S druge strane bojišnice, ukrajinske vojne snage izvijestile su o taktičkim uspjesima u sklopu operacije Vivaldi. Tijekom te operacije ukrajinski vojnici oslobodili su tri manja naselja i pritom nanijeli teške gubitke ruskoj strani, eliminiravši oko 2000 ruskih vojnika.