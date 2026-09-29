Rakete i dronovi zasuli Kijev. Dvoje mrtvih, 26 ranjenih. Ukrajinska obrana je porozna

Rusija je rano u utorak pokrenula novi, razorni napad balističkim raketama na Kijev. Napad je počeo oko jedan sat ujutro, uz upozorenja na lansiranje balističkih raketa iz ruske Kurske oblasti. Dvoje ljudi je ubijeno, a 26 ih je ranjeno u napadima.

​- Nove balističke rakete kreću se prema Kijevu - upozorile su Zračne snage Ukrajine na Telegramu dok se napad odvijao.

Foto: Thomas Peter

Obnovljeni napad uslijedio je nedugo nakon što je Kijev tijekom cijelog ponedjeljka pretrpio valove ruskih udara. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvijestio je javnost da su dvije osobe poginule, a dvadeset i šest je ranjeno u ruskom napadu, među kojima je i troje djece. Osam ozlijeđenih prevezli su u bolnicu, a jedna osoba nalazi se u iznimno teškom stanju.

Ruske snage napale su brojne četvrti diljem Kijeva. Udari su zabilježeni u Ševčenkovskom, Obolonskom, Solomjanskom, Darnickom i Podilskom okrugu. U samom centru Kijeva izbio je požar na dijelu zgrade Nacionalne akademije znanosti, što su brojni ukrajinski dužnosnici osudili kao izravan napad na znanost, obrazovanje i kulturu te pokušaj zastrašivanja civilnog stanovništva.

Foto: Thomas Peter

Drugi razorni udar pogodio je sedmerokatnicu u kojoj se nalazi medicinska ustanova. Tamo je ranjeno sedam osoba, od kojih su šestero zaposlenici bolnice. U tom udaru uništeni su brojni bolnički kapaciteti, a osoblje je moralo zbrinjavati pacijente pod zvukovima sirena za zračnu opasnost. Rusija je također pogodila farmaceutsku tvornicu u Darnici, dok su požari i šteta zabilježeni na brojnim drugim poslovnim i nestambenim objektima širom glavnog grada.

Vojni analitičari ističu da ovi najnoviji napadi krajem rujna 2026. godine predstavljaju dio šire i sve intenzivnije ruske strategije kombiniranih raketnih i bespilotnih udara. Ruska vojska koristi raznovrsno streljivo, uključujući balističke rakete Cirkon i Iskander te novoraspoređene dronove na mlazni pogon, kako bi probila ukrajinsku protuzračnu obranu. Novi dronovi kreću se znatno brže i teže ih je presresti u usporedbi s ranije korištenim modelima iranske proizvodnje.