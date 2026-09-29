Ruska vojska koristi raznovrsno streljivo, uključujući balističke rakete Cirkon i Iskander te novoraspoređene dronove na mlazni pogon
Rakete i dronovi zasuli Kijev. Dvoje mrtvih, 26 ranjenih. Ukrajinska obrana je porozna
Rusija je rano u utorak pokrenula novi, razorni napad balističkim raketama na Kijev. Napad je počeo oko jedan sat ujutro, uz upozorenja na lansiranje balističkih raketa iz ruske Kurske oblasti. Dvoje ljudi je ubijeno, a 26 ih je ranjeno u napadima.
- Nove balističke rakete kreću se prema Kijevu - upozorile su Zračne snage Ukrajine na Telegramu dok se napad odvijao.
Obnovljeni napad uslijedio je nedugo nakon što je Kijev tijekom cijelog ponedjeljka pretrpio valove ruskih udara. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvijestio je javnost da su dvije osobe poginule, a dvadeset i šest je ranjeno u ruskom napadu, među kojima je i troje djece. Osam ozlijeđenih prevezli su u bolnicu, a jedna osoba nalazi se u iznimno teškom stanju.
Ruske snage napale su brojne četvrti diljem Kijeva. Udari su zabilježeni u Ševčenkovskom, Obolonskom, Solomjanskom, Darnickom i Podilskom okrugu. U samom centru Kijeva izbio je požar na dijelu zgrade Nacionalne akademije znanosti, što su brojni ukrajinski dužnosnici osudili kao izravan napad na znanost, obrazovanje i kulturu te pokušaj zastrašivanja civilnog stanovništva.
Drugi razorni udar pogodio je sedmerokatnicu u kojoj se nalazi medicinska ustanova. Tamo je ranjeno sedam osoba, od kojih su šestero zaposlenici bolnice. U tom udaru uništeni su brojni bolnički kapaciteti, a osoblje je moralo zbrinjavati pacijente pod zvukovima sirena za zračnu opasnost. Rusija je također pogodila farmaceutsku tvornicu u Darnici, dok su požari i šteta zabilježeni na brojnim drugim poslovnim i nestambenim objektima širom glavnog grada.
Vojni analitičari ističu da ovi najnoviji napadi krajem rujna 2026. godine predstavljaju dio šire i sve intenzivnije ruske strategije kombiniranih raketnih i bespilotnih udara. Ruska vojska koristi raznovrsno streljivo, uključujući balističke rakete Cirkon i Iskander te novoraspoređene dronove na mlazni pogon, kako bi probila ukrajinsku protuzračnu obranu. Novi dronovi kreću se znatno brže i teže ih je presresti u usporedbi s ranije korištenim modelima iranske proizvodnje.
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