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NOVA PRAVILA

Klikni za otkazivanje: New York će zabraniti praksu 'zamki' koje vode u pretplatnički odnos

Piše HINA,
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Klikni za otkazivanje: New York će zabraniti praksu 'zamki' koje vode u pretplatnički odnos
Foto: Anthony Behar/SIPA USA
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Pravilo se primjenjuje na automatsku obnovu pretplate na kontinuiranu uslugu te zahtijeva od tvrtki da jasno otkriju uvjete pretplate, a istovremeno osiguraju jednostavan i transparentan postupak otkazivanja

Grad New York usvojit će politiku kojom će se tvrtkama zabraniti zamke koje vode u pretplatu i omogućiti potrošačima da jednostavno otkažu pretplatu putem takozvanog pravila "Klikni za otkazivanje", najavili su gradski dužnosnici u petak.

Uredi gradonačelnika New Yorka Zohrana Mamdanija i povjerenika Odjela za zaštitu potrošača i radnika Samuela Levinea predstavili su novu politiku kao prvu takve vrste za lokalnu upravu u SAD-u. Nova politika suzbit će i praksu naplate netransparentnih naknada i pretplatničke zamke, objavili su uredi u priopćenju. Takozvano pravilo "Klikni za otkazivanje" stupa na snagu 1. listopada, navodi se u izjavi.

Pravilo se primjenjuje na automatsku obnovu pretplate na kontinuiranu uslugu te zahtijeva od tvrtki da jasno otkriju uvjete pretplate, a istovremeno osiguraju jednostavan i transparentan postupak otkazivanja, navodi se.

Pravilo o netransparentnim naknadama zahtijeva od tvrtki da unaprijed oglase punu cijenu robe i usluga, uključujući sve obvezne troškove i naknade, navodi se u izjavi.

Skrivene naknade prosječnu četveročlanu obitelj koštaju otprilike 3200 dolara svake godine, rekli su gradski dužnosnici, pozivajući se na izvješća potrošača. Gradski dužnosnici rekli su da će tvrtke koje prekrše pravilo biti podložne odšteti za potrošače i kaznama počevši od 525 dolara po prekršaju.

Administracija bivšeg predsjednika Joea Bidena uvela je nacionalno pravilo "Klikni za otkazivanje" koje je prošle godine poništio savezni žalbeni sud prije predviđenog datuma stupanja na snagu.

Mamdani, demokrat, koji je vodio kampanju s obećanjem da će grad New York učiniti pristupačnijim za život, preuzeo je dužnost u siječnju.

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