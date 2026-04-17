Kliknula na jedan mail i ostala bez 200.000 eura: Ovako je prevarena tvrtka iz Istre

Za 200 tisuća eura prevarena je tvrtka iz Žminja nakon što su s poslovnog računa u nekoliko navrata izvršene neovlaštene isplate od oko 200 tisuća eura, nakon čega je odgovorna osoba u toj tvrtki shvatila da je prevarena, izvijestila je u petak istarska policija. Odgovorna osoba u tvrtki u srijedu je zaprimila lažnu elektroničku poštu koja je izgledala kao da stiže s adrese banke, a u kojoj je pisalo da radi neodgodive potvrde podataka za daljnje korištenje bankovnih usluga treba kliknuti na poveznicu u mailu.

Kada je žena kliknula na poveznicu, odmah ju je nazvala ženska osoba koja se predstavila kao zaposlenica banke i koja je zatražila da radi ažuriranja sigurnosnih postavki unese šifru na tokenu kojeg koristi tvrtka te da ga otključa, a nakon toga joj je rekla da u token unesen broj, što je žena i učinila.

Nakon što su s poslovnog računa u nekoliko navrata izvršene neovlaštene isplate od oko 200 tisuća eura, odgovorna osoba u toj tvrtki shvatila je da je prevarena te je događaj prijavila policiji, čiji službenici provode kriminalističko istraživanje i tragaju za počiniteljem.

Policija stoga još jednom poziva građane da budu oprezni te da ne ustupaju svoje osobne podatke nepoznatim osobama te da dobro provjere sve zahtjeve u kojima se traži promjena podataka. Isto tako treba dobro provjeriti i s koje je elektroničke pošte poslan zahtjev. Prije poduzimanja bilo kakvih radnji dobro je provjeriti s bankom ili suradnikom uvjete poslovanja i radi li se doista o zahtjevima koji potječu od ovlaštenih osoba.

"Podatke o bankovnim karticama, PIN broju i CVV broju, kao i svoje osobne podatke, građani ne bi trebali ustupati nepoznatim osobama kako ne bi postali žrtve kaznenih djela" - naveli su iz policije.