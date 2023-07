Klimatolog Katušin: 'Ovako nešto nikad nisam vidio, to je kao snaga atomske bombe'

Već danima najavljuju veliku oluju, očekivao sam ovako nešto, ali opet je strašno za vidjeti. Dugo ovo radim i proučavam, ali ovako nešto nikad nisam vidio. Razbacane grane na sve strane, enormna šteta, automobili, teški kontejneri posvuda... Strašno. Priroda je pokazala svu svoju razornu snagu i moć, priča nam to umirovljeni klimatolog Zvonimir Katušin s dugogodišnjim iskustvom u proučavanju klime i klimatskih promjena.

Kako kaže, oluje slične današnjoj koja je poharala glavni hrvatski grad zabilježene su u 19. stoljeću na području Novske, ali on nikada tako nešto nije doživio.

- Ta velika nestabilnost je stvorila povoljne uvjete za nastanak ovakvog stanja. To kad krene ima valjda snagu atomske bombe. Nije pitanje hoće li ili neće biti jak udar, već koliko jak će biti - kaže Katušin pa dodaje da se za vrijeme nevremena našao u Novom Zagrebu.

- Na svoje sam oči vidio kako vjetar kao od šale baca uokolo one goleme metalne kontejnere, a jednog je zabio u automobil. Išao sam sada pomaknuti taj kontejner sa susjedom, ali nas dvojica to nismo mogli. Zamislite vi kolika je to snaga vjetra. Da je kojim slučajem na mjestu sutomobila stajalo dijete, ne želim ni znati što je moglo biti - kaže Katušin.

Ovakvi ekstremi su, dodaje zaključno, posljedica klimatskih promjena.

- Nažalost mislim da možemop u budućnosti očekivati još ovakvih oluja - kaže.