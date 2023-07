Na Rebru otpao veliki dio fasade, u Vinogradskoj porušena stabla i nestalo struje

Jedna od najvećih oluja ikad zabilježenih pogodila je Zagreb, a prema prvim informacijama, bolnice zasad još nisu zaprimile nikoga da je stradao, no kako su nam rekli, još uvijek je prerano za reći koliko će ozlijeđenih biti. No, prema prvim podacima kojima raspolažu, doznajemo kako je na bolnici Rebro otpao dio fasade dok su u krugu Vinogradske bolnice poručena neka stabla.

UŽIVO IZ ZAGREBA: Nezapamćena oluja

'Upalio se agregat, operacije su nastavljene'

- Palo je par stabala unutar kruga bolnice, no koliko znamo nitko nije ozlijeđen. Bilo je i nekoliko poplava, to se sad rješava, zbrinjavamo pacijente. Zasad prema ovim prvim podacima koje primamo, sve normalno funkcioniramo, no sve se još provjerava. Zvali smo ljude iz tehničke službe da dođu natrag na posao i sve provjere. Došlo je i do nestanka struje, ali upalio nam se agregat pa su se operacije koje su bile u tijeku normalno nastavile. Sve je koliko znamo, u redu i na lokacijama bolnice u Vinogradskoj, Traumi u Draškovićevoj te na Klinici za tumore - rekao je za 24sata Davor Vagić, ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice.

U KBC-u Zagreb otpao je veliki dio fasade sa stare glavne zgrade, kako nam je potvrdio primarijus Milivoj Novak, pomoćnik ravnatelja.

- Na sreću nikome se ništa nije dogodilo - rekao nam je dr. Novak.