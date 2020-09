Klinci u 5. razredu u Sesvetama dobili pitanja o koroni, roditelji zgroženi: Jel' dosta traume?!

U školi u Sesvetama nastavnica prirode učenicima je dala zadatak analiziranja sitzuacije s koronom. Roditelji su zgroženi, a ravnatelj ističe nastavnica je izvrsna, moramo djeci približiti aktualne teme

<p>Ovo je dio zadaće koju su u utorak dobili učenici petog razreda <strong>Osnovne škole Brestje</strong>, a koju su roditelji podijelili u roditeljskim Facebook grupama.</p><p>Uz njihovo dopuštenje, objavljujemo pitanja za koja kažu da su potpuno neprimjerena.</p><p>Kako da nije dovoljno zastrašujućih vijesti, zatvorskih uvjeta u školama i zatrpavanja mladih upitnim informacijama, što nam to rade od djece, jel' dosta traume?!, pitaju bijesni roditelji.</p><h2>'Boji se da ne dobije jedinicu'</h2><p>Neki od njih obratili su se školi s upitom koji je smisao zadaće, tj. istraživačkog rada.</p><p>Kako nam kažu, zadatak nije u skladu s nastavnim jedinicama udžbenika niti kurikula. </p><h2>Pogledajte video: Škola je počela u posebnim uvjetima</h2><p>Dio roditelja također je prosvjetnim institucijama uputio zahtjev za suspenziju predmetne nastavnice, no dio ih ističe kako se radi o jako dobroj nastavnici, te podsjećaju kako i u <strong>"Školi na Trećem"</strong> učitelji posvećuju teme koroni, uz savjete kako prati ruke, ponašati se u školi, zašto nije dobro dijeliti pribor itd. pa ih nitko ne proziva.</p><p>Majka djeteta s kojom smo razgovarali ističe kako joj je dijete došlo tražiti pomoć jer nije znalo gdje bi uopće tražilo te podatke. S obzirom da je zadaća zadana da se napravi do sljedećeg sata, dijete se prestrašilo da će dobiti jedinicu kod nove nastavnice.</p><p>Trebaju li im takav šok, stres i trauma odmah na početku godine?, pita se naša sugovornica.</p><p><strong>Mišo Kutleša</strong>, ravnatelj škole, u telefonskom razgovoru nam je kazao kako mu je jako žao što mu se roditelji nisu javili da porazgovaraju o svemu, te kako se radi o izuzetno dobroj profesorici.</p><h2>'Ne smijemo stvarati tabu-teme'</h2><p>- Još nismo stigli razgovarati, i zaista ne mogu ništa govoriti dok profesorica ne dođe na nastavu. No zaista smatram da se ne radi o ničemu tako dramatičnom. Koliko sam i ja vidio pitanja, radi se o istraživačkom radu na temu koja se tiče svih nas. Ne radi se ni o čem nenormalnom, moramo djecu upoznati s tim temama, a ne im pričati bajke. Živimo u vremenu epidemije korone i nije dobro da stvaramo tabu-teme oko toga - ističe ravnatelj koji apsolutno stoji iza svoje nastavnice. Kaže kako ih je kontaktiralo tek dvoje roditelja, od kojih jedan ni nema dijete u petom razredu. Učenici nose maske, moraju se pridržavati pravila, i ovo je jedan od načina da im se ova ozbiljna tema približi, smatra Kutleša.</p><p>S 12 godina dovoljno su veliki da im se može pristupiti s ovakvim temama i ovakvim načinom rada, dodaje ravnatelj na naš upit je li malo pretjerano djeci koja su tek došla u predmetnu nastavu iz razredne davati ovakvu zadaću.</p><p>Posebno ako se uzme u obzir da se radi o pitanjima oko kojih ni ozbiljni znanstvenici ne mogu postići suglasje, a kontradiktorne informacije i nerazumijevanje brojki stvaraju probleme i odraslima, a kamoli djeci. Ravnatelj smatra kako je profesorica htjela potaknuti djecu na samostalno razmišljanje i istraživački rad kroz aktualnu temu, ništa više od toga. </p><p>- Moramo ih učiti da znaju zaštiti svoje najmilije, da zaštite sebe. Mislim da ni tema ni pitanja, ni sam zadatak nisu neprimjereni za njihov uzrast. Sve je u skladu s kurikulom, no to moraju procijeniti i nadležna stručna tijela, a ne ja. Žao mi je što se sve ovako gura u medije, nama su djeca apsolutno na prvome mjestu. Nitko nije imao nikakvu lošu namjeru, dapače - zaključio je ravnatelj Kutleša.</p><p> </p>