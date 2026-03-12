Obavijesti

NAKON OBLINIH KIŠA

Klizišta u Etiopiji: Najmanje 70 ljudi poginulo na jugu zemlje

Piše HINA,
Foto: Emmanuel Eralia/REUTERS

Etiopijska zona Gamo pogođena je klizištima koja su odnijela najmanje 70 života, dok se još 50 osoba smatra nestalima.

Najmanje sedamdeset ljudi poginulo je u klizištima koja su ranije ovog tjedna poharala zonu Gamo na jugu Etiopije, objavili su u četvrtak regionalni dužnosnici. Ured za komunikacije zone Gamo prethodno je objavio da se još 50 ljudi smatra nestalima. Klizišta su se aktivirala nakon višednevnih obilnih kiša.

"Sedamdeset ljudi poginulo je u nesrećama uzrokovanim klizištima koja su se dogodila u različitim područjima u zoni Gamo", objavio je Ured za komunikacije regionalne vlade Južne Etiopije na svojem Facebook profilu.

Fotografija koju je na Facebooku objavila etiopska radiotelevizija (EBC) prikazuje stanovnike na mjestu nesreće, dok su dijelovi obližnjeg brda ogoljeni, a neki ljudi stoje u blatu do koljena.

