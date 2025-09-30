Ključan sastanak: S. Koreja želi još snažnije veze s Kinom

Tijekom posjeta Kini, sjevernokorejska ministrica u ponedjeljak se sastala s kineskim premijerom Li Qiangom, izvijestila je KCNA. Li je sjevernokorejskoj ministrici rekao da Kina visoko cijeni odnose sa Sjevernom Korejom, potvrđujući svoj stav da želi promicanju bilateralne veze iz strateške i dugoročne perspektive, izvijestila je KCNA.

Choe je Kinu posjetila nakon summita sjevernokorejskog čelnika Kim Jong-una s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Pekingu ranije ovog mjeseca, prvog susreta u šest godina.

Sjeverna Koreja i Kina tradicionalni su saveznici, ali njihov je odnos ponekad bio složen i napet.

Li je rekao da su veze Kine i Sjeverne Koreje dodatno učvršćene pod "izravnom pažnjom i strateškim vodstvom" dvaju čelnika.

U Ujedinjenim narodima, sjevernokorejski zamjenik ministra vanjskih poslova Kim Son Gyong poručio je da zemlja nikada neće odustati od svog nuklearnog programa.

Kina, jedna od pet stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a, podržala je međunarodne napore za obuzdavanje razvoja nuklearnog oružja u Pjongjangu, ali također želi da Sjeverna Koreja igra ulogu tampon zone protiv američkog utjecaja u regiji, kažu stručnjaci.