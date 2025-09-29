Sastali se sjevernokorejski i kineski ministri diplomacije

Choe je prenio poruku sjevernokorejskog čelnika Kim Jong Una da su bilateralni odnosi između dviju zemalja nepromjenjivi i da bi se trebali razvijati kako bi zadovoljili zahtjeve vremena, izvijestila je agencija. Dodaju kako je Choe podsjetio da su kineski predsjednik Xi Jinping i sjevernokorejski predsjednik Kim Jong Un na posljednjem summitu početkom rujna postavili osnovni smjer i načelo bilateralnih odnosa koji zadovoljava potrebe promjenjivih međunarodnih odnosa, navodi KCNA.

Wang je, dodaju, rekao Choeu da bi dvije zemlje trebale ojačati stratešku komunikaciju i povećati suradnju kako bi osigurale regionalni mir i stabilnost.

Ministri su vodili detaljne razgovore o domaćim i međunarodnim poslovima i imali su "potpuni dogovor" o tim pitanjima, objavila je agencija bez navođenja detalja.

Početkom rujna Kim Jong Un je sudjelovao na summitu s Xijem u Pekingu gdje mu je, kako prenosi KCNA, rekao da će Pjongjang nastaviti podržavati Kinu u zaštiti suvereniteta saveznika.

Sastanak dvojice ministara vanjskih poslova dogodio se u trenutku kada se očekuje da će Xi posjetiti Južnu Koreju kako bi prisustvovao summitu Azijsko-pacifičke suradnje zakazanom za 31. listopada i 1. studenog u Gyeongjuu.

Južna Koreja također vjeruje da će doći i američki predsjednik Donald Trump iako Washington nije službeno potvrdio njegov dolazak, prenosi Reuters.