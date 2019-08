Klub lijevog bloka: DORH mora istražiti memorandum Bandića

Apsolutno smo šokirani sadržajem Memoranduma koji je procurio u javnost. Na osnovu toga što je do sada izašlo u javnost, taj Memorandum slobodno možemo nazvati Memorandum o pogodovanju investitoru.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pokazuje se da je procedura izmjena GUP-a, koja je počela prije više od četiri godine, žrtvovana radi ovog naknadnog dogovora s investitorom. Naknadno je umetnuta prenamjena i za hipodrom i za Velesajam, kako bi se išlo na ruku investitoru. Poručili su u ponedjeljak zastupnici Kluba lijevog bloka zagrebačke Gradske skupštine nakon što su u u RTL-ovoj emisiji Potraga objavljeni dijelovi Memoranduma o razumijevanju, koji je gradonačelnik Milan Bandić potpisao u Dubaiju s arapskim investitorom Mohamedom Alabarom u ožujku vezano za gradnju "zagrebačkog Manhattana."

Pozvali su i DORH da istraži cijeli slučaj.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Mi i dalje ne znamo što je točno dogovoreno da će se graditi na hipodromu i na Velesajmu. U svakom slučaju je ovo previše i javno pozivamo DORH da istraži sve ovo - poručio je Tomislav Tomašević (Zagreb je naš).

Podsjetio je da se za bilo kakvo javno-privatno partnerstvo između Grada i privatnog poduzeća mora ići na međunarodni javni natječaj i javnu nabavu.

- Očito je da se pogoduje investitoru i to je onda, bogme, posao i za DORH. Mi zastupnici još uvijek ne znamo što se sve nalazi u tom misterioznom Memorandumu. Više puta smo tražili da se gradske zastupnike i javnost upozna sa sadržajem, no rečeno nam je da se radi o neobvezujućem sporazumu te da to nije potrebno objaviti - istaknuo je Tomašević koji se pita zašto je sadržaj Memoranduma tajan ako gradonačelnik tvrdi da se radi o neobvezujućem ugovoru.

- Zašto onda u Memorandumu imamo formulaciju gdje se grad Zagreb obvezuje promijeniti prostorno-plansku dokumentaciju prema željama investitora, gdje postoje rokovi od osam mjeseci, koji se mogu produžiti za šest mjeseci...? Kako je moguće da gradonačelnik to potpisuje bez ikakvog znanja i odluke Gradske skupštine. Taj Memorandum se ne može ispuniti bez odluke Gradske skupštine, ne može se osnivati poduzeće između Grada Zagreba i investitora bez odluke Skupštine i naravno da se ne može raspolagati s milijun i 100.000 kvadrata zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba bez odluke Skupštine. Ovo je čak i za Bandića previše, apsolutno je prekoračio svoje ovlasti, bez ikakvog znanja i odluke je obećao investitoru nešto što nije u njegovoj nadležnosti nego u nadležnosti Gradske skupštine - poručio je.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Naglasio je kako su na posljednjoj sjednici Skupštine tražili da se na dnevni red uvrsti točka o objavi tog Memoranduma, međutim zastupnici HDZ-a i Milana Bandića su bili protiv toga. Stoga će, dodao je, ipak na idućoj sjednici 4. rujna odlučivati o objavi sadržaja tog Memoranduma.

- Tada će zastupnici odlučiti da li žele da gradonačelnik podnese izvješće o tome što je ugovorio s investitorom, da kaže tko su bili članovi povjerenstva koji su ocjenjivali ponude, kakve su te ponude bile i da se objavi cijeli Memorandum jer je to minimum transparentnosti i demokracije. Ja bih volio vidjeti tko će od zastupnika dići ruku protiv toga da se ovaj Memorandumu javno objavi - naglasio je.

Rada Borić (Nova ljevica) istaknula je kako je na izmjene GUP-a pristiglo više od 9000 predstavki i preko 20.000 prijedloga.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Naglasila je i kako se statut Grada Zagreba nadovezuje na Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi u kojem stoji što gradonačelnici, načelnici i župani smiju raditi sa nekretninama i pokretninama

- Ukoliko je vrijednost nekretnina veća od milijun kuna, takve odluke se ne smiju donositi mimo predstavničkog tijela te iste lokalne ili područne samouprave. Ovdje je prekrše i taj zakon - poručila je Borić.

Institucija gradonačelnika, naglasio je Zlatko Nikolić (Radnička fronta), je privatizirana za potrebe profita privatnog ulagača.

- Ovaj Memorandum bez znanja javnosti i Skupštine privatizira ogroman komad Grada. Radi se o čistoj privatizaciji koja se može usporediti s onom iz 90-ih godina. U Memorandumu, prema pisanju medija, stoji klauzula da investitor, sukladno svojim potrebama, može mijenjati i glavni plan izvedbenog projekta. Kao i kod Horvatinčića na Cvjetnom trgu, moglo bi nam se dogoditi da nam obećaju jedno, a radi se nešto potpuno drugo - rekao je.