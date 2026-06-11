Knin drugi dan bez vode: Pukla cijev koja napaja 80% grada

Veći dio građana Knina već drugi dan nema pitku vodu iz slavina jer je pukla vodovodna cijev, a kvar bi se trebao sanirati do popodnevnih sati, doznaje se u četvrtak od gradonačelnika Marija Ćaćića. Gradonačelnik je kazao kako je riječ o najvećem komunalnom kvaru od Domovinskog rata jer im je pukla glavna cijev koja napaja 70 do 80 posto grada. Riječ je o visokotlačnoj 30 centimetara debeloj cijevi koja je postavljena prije 70 godina, a moguće je da je bila oštećena u jednom od potresa. "Radnici su je otkopali na dubini od šest metara. Radi se o vrlo nepristupačnom terenu, kosini, u gustoj šumi. Postojala je opasnost od klizišta zbog čega je prijetila opasnost da netko strada. Sada su se stvorili uvjeti za zamjenu cijevi, nakon čega će se pustiti voda", kazao je Ćaćić dodavši da su zbog teškog terena radnici morali koristiti manje strojeve.

Vode je nestalo u utorak navečer, Grad Knin je preko vatrogasaca osigurao šest cisterni s pitkom vodom, a građanima koji ne mogu po vodu donose je djelatnici Crvenog križa i volonteri.

Voda iz cisterni im je na raspolaganju 24 sata, posebno domovima za starije i nemoćne osobe, vrtićima, školama i vojarnama.