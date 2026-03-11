Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 64-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.
Kninski Rambo: Našli mu puške, stotine metaka pa ga priveli
Kninski policajci proveli su istragu nad 64-godišnjim muškarcem zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. U sklopu istraživanja, temeljem naloga Županijskog suda u Šibeniku, 10. ožujka u mjestu Plavno obavljena je pretraga kuće i drugih prostorija kojima se koristi osumnjičeni. Tijekom pretrage policija je pronašla i oduzela veću količinu streljiva te dijelove oružja.
Policija je tom prilikom zaplijenila
- spremnik automatske puške ispunjen s 30 komada bojevog vojnog streljiva kalibra 7,62 × 39 mm
- 158 komada bojevog vojnog streljiva kalibra 7,62 x 39 mm
- plinska komora s pripadajućom cijevi za pušku
- nastavak za cijev puške tzv. „papovka“
- 210 komada pištoljskog streljiva kalibra 7,62 mm
- puška s užlijebljenim cijevima „M48“ i 15 komada bojevog vojnog streljiva kalibra 7,9 mm
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 64-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.
Protiv njega će biti podnesen i optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, jer je neovlašteno posjedovao 210 komada pištoljskog streljiva.
