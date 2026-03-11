Obavijesti

News

Komentari 0
ZAPLJENA ORUŽJA

Kninski Rambo: Našli mu puške, stotine metaka pa ga priveli

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Kninski Rambo: Našli mu puške, stotine metaka pa ga priveli
Foto: PU Šibensko-kninska

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 64-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

Admiral

Kninski policajci proveli su istragu nad 64-godišnjim muškarcem zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. U sklopu istraživanja, temeljem naloga Županijskog suda u Šibeniku, 10. ožujka u mjestu Plavno obavljena je pretraga kuće i drugih prostorija kojima se koristi osumnjičeni. Tijekom pretrage policija je pronašla i oduzela veću količinu streljiva te dijelove oružja.

Policija je tom prilikom zaplijenila

  • spremnik automatske puške ispunjen s 30 komada bojevog vojnog streljiva kalibra 7,62 × 39 mm
  • 158 komada bojevog vojnog streljiva kalibra 7,62 x 39 mm
  • plinska komora s pripadajućom cijevi za pušku
  • nastavak za cijev puške tzv. „papovka“
  • 210 komada pištoljskog streljiva kalibra 7,62 mm
  • puška s užlijebljenim cijevima „M48“ i 15 komada bojevog vojnog streljiva kalibra 7,9 mm

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 64-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

Protiv njega će biti podnesen i optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, jer je neovlašteno posjedovao 210 komada pištoljskog streljiva.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo sigurno niste znali: Porez na nekretnine će naplatiti i ako je stan iznajmljen tvrtki ili obrtu
NOVO TUMAČENJE POREZNE

Ovo sigurno niste znali: Porez na nekretnine će naplatiti i ako je stan iznajmljen tvrtki ili obrtu

Do kraja prošlog tjedna dobili su čak 7633 žalbe i prigovora na pogrešnu naplatu poreza, a oni još i dalje stižu. I čitateljici koja je iznajmila stan tvrtki za stanovanje radnika, stigao porez: 'Ustanu se živi, to je pogrešno'
STRAŠNA SNIMKA 'Vozi brže, sve su uništili, cijeli grad!'
BBC: SNIMKA JE PRAVA

STRAŠNA SNIMKA 'Vozi brže, sve su uništili, cijeli grad!'

Iran je 11 dana meta žestokih američko-izraelskih zračnih udara. Gađa se sve, politički i vojni vrh, mornarica, radari, lansirne rampe za balističke projektile, rafinerije nafte
Svjedočili stravičnim ubojstvima u Gospiću: 'Kucala je na prozor, tražila mobitel i zvala u pomoć'
ŠOKANTNA ISPOVIJEST

Svjedočili stravičnim ubojstvima u Gospiću: 'Kucala je na prozor, tražila mobitel i zvala u pomoć'

U dvorištu gdje je policija pronašla tijela ubijenih nalaze se dvije kuće. U jednoj su živjele žrtve, a u drugoj podstanari koji su svjedočili stravičnom dvostrukom ubojstvu. U potpunom su šoku...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026