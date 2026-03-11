Kninski Rambo: Našli mu puške, stotine metaka pa ga priveli

Kninski policajci proveli su istragu nad 64-godišnjim muškarcem zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. U sklopu istraživanja, temeljem naloga Županijskog suda u Šibeniku, 10. ožujka u mjestu Plavno obavljena je pretraga kuće i drugih prostorija kojima se koristi osumnjičeni. Tijekom pretrage policija je pronašla i oduzela veću količinu streljiva te dijelove oružja.

Policija je tom prilikom zaplijenila

spremnik automatske puške ispunjen s 30 komada bojevog vojnog streljiva kalibra 7,62 × 39 mm

158 komada bojevog vojnog streljiva kalibra 7,62 x 39 mm

plinska komora s pripadajućom cijevi za pušku

nastavak za cijev puške tzv. „papovka“

210 komada pištoljskog streljiva kalibra 7,62 mm

puška s užlijebljenim cijevima „M48“ i 15 komada bojevog vojnog streljiva kalibra 7,9 mm

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 64-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

Protiv njega će biti podnesen i optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, jer je neovlašteno posjedovao 210 komada pištoljskog streljiva.