IZLOŽBA U VUKOVARU

Srbija reagirala na zahtjev za odgodu izložbe 'Srpkinja': Sve srpsko se u Hrvatskoj progoni!

Piše HINA.,
Foto: SKC Vukovar/Facebook, David Jerkovic/PIXSELL, Canva

Srpsko ministarstvo danas je u priopćenju negodovalo navodeći da je izložba pripremljena uz Dan primirja u Prvom svjetskom ratu.

Srpsko ministarstvo kulture osudilo je u ponedjeljak inicijativu za odgodu izložbe "Srpkinja, heroina velikog rata" u Vukovaru, zakazanu za 11. studenog, ocijenivši kako u današnjoj Hrvatskoj prevladava motiv "da se sve srpsko do nemilice progoni".

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček zatražio je od organizatora izložbe - Srpskog kulturnog centra Vukovar, Zajedničkog vijeća općina i Generalnog konzulata RS, da "izvan studenoga" odgode izložbu čije je otvaranje zakazano za utorak, 11. studenoga, ocijenivši to neprimjerenim u mjesecu kad se Danima sjećanja na žrtvu Vukovara odaje počast 2717 poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i civila.

"Na žalost, očigledno je da ni slavljenje svjetskog mira, ni uloga žena u ratu - što ne bi smjelo nikoga vrijeđati - ni globalni zahtjev za poštivanje prava na slobodu izražavanja i kulturu, ne predstavljaju zapreku za motiv koji je, na žalost preovlađujući i neumoljiv u današnjoj Hrvatskoj - da se sve srpsko, sve do u samu riječ 'srpsko' nemilice progoni", navodi se u priopćenju.

Prema ocjeni srpskog ministarstva, na djelu je "teret revizionizma" koji "kada jednom počne sa falsificiranjem i iskrivljavanjem povijesti", vuče svojim "strašnim teretom besprizornosti".

"Bilo bi možda lakše povjerovati, da nije prethodne povijesti genocida, da nije zabrane povijesti i komemoracije, kulture, da nije zakona koji cilja nadgrobne spomenike, da nije nedavnog masovnog neonacističkog spektakla, da nije nedavnog neonacističkog sprječavanja Dana srpske kulture", priopćilo je ministarstvo, koje vodi Nikola Selaković iz vladajuće Srpske napredne stranke. 

Ranije danas Udruga za kulturu, umjetnost i međunarodnu suradnju Adligat iz Beograda priopćila je da je otkazana književna večer u okviru Dana srpske kulture u Hrvatskoj na kojoj je trebala sudjelovati u srijedu u Vukovaru, što organizatori nisu željeli komentirati već su najavili priopćenje.

Na književnoj večeri "Mitrov danak - pjesnički sastanak" Adligat je trebao predstaviti rad Muzeja knjige i putovanja te, uz ostalo, i zbirke vezane za Hrvatsku, uključujući pisma Miroslava Krleže.

"Zar ni kordon policije ne bi bio dovoljan da nas zaštiti? Predavanje o muzeju i čitanje poezije pretvoriše se u - junačko djelo! Kažu, nepogodan je studeni jer podsjeća na period kada su činjeni zločini. A kada nije bilo zločina, svih nad svima?", upitao je u priopćenju počasni predsjednik Adligata Viktor Lazić.

