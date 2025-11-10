Užasno vrijeđao Nicoliera, pisao o NDH 2.0, objavio montažu Penave. Sad tvrdi da se ne sjeća

Policija je podnijela kaznenu prijavu i pritvorila 50-godišnjaka iz Vukovara zbog javnog poticanja na mržnju i nasilje prema Hrvatima na društvenim mrežama te zbog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari. Na svom je profilu Hrvate nazvao "ustašama" i napisao da je "uvijek za balvane spreman" te neprimjereno reagirao na najavu predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave o uklanjanju spornog spomenika, mauzoleja četničkom vojvodi Vukašinu Šoškočaninu u Borovu Selu.

Objava u kojoj je vrijeđao nedavno pokopanog hrvatskog branitelja i francuskog dragovoljca Jean-Michel Nicoliera uklonjena je. U toj objavi je, između ostalog, napisao ""Šta Bi? Iskopaše plaćenićko go***. Mašala! Hvala Arkanu - pretpostavljam".

- On je u zadnja tri mjeseca na društvenim mrežama objavljivao tekstove kojima se potiče na nasilje i mržnju i koji je usmjeren prema većem skupini ljudi zbog njihove rasnih, vjerskih, etničkih i nacionalnih pripadnosti. Isto tako, osumnjičenik je također u tom periodu dva puta vrijeđao i omalovažavao policijske službenike - kazao je za Net.hr Dragoslav Živković, glasnogovornik PU vukovarsko-srijemske.

U jednom od bolesnih objava napisao je ""Ako netko treba uzdići Srbe u ovoj NDH 2.0 evo me ovdje""

"Osnovana sumnja postoji za počinjenje kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i na mržnju. Radi se o produljenom kaznenom djelu. Također, radi se i o kaznenom djelu neovlaštenog posjedovanja oružja. Pronađen je prepravljeni signalni pištolj", kaže za Net.hr sudac i glasnogovornik Županijskog suda u Vukovaru Goran Miličević.

Tvrdi da se objava ne sjeća?!

Za objave je rekao da se ne sjeća, a za pištolj da se iz njega ne može pucati. Muškarac je objavio i fotomontažu Ivana Penave s tri uzdignuta prsta.

- Sukladno mojim spoznajama je na svom Facebook profilu nezadovoljan uklanjanjem mauzoleja četničkom vojvodi uputio izravnu prijetnju kroz glazbeni video uradak Baje malog Knindže, mislim da je to naziv umjetnika, nešto otprilike u kontekstu - "čuvaj se sine ili pripazi sine" - kazao je Penava, piše Net.hr.

Prijeti mu do tri godine zatvora...

Priopćenje policije

Iz Policijske uprave vukovarsko-srijemske izvijestili su da je 50-godišnjak, hrvatski državljanin, putem računalnog sustava i društvene mreže, od početka rujna do 5. studenog u više navrata javno objavio tekstove na ćiriličnom pismu kojima je poticao na nasilje i mržnju usmjerenu prema skupini ljudi zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti.

Također je utvrđeno da je u dva navrata, u rujnu i listopadu javnim objavama na društvenoj mreži vrijeđao i omalovažavao hrvatske policijske službenike, čime je počinio prekršaje iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, radi čega su mu uručeni prekršajni nalozi.

Pretragom doma i drugih prostorija 50-godišnjaka, policijski službenici pronašli su i oduzeli oružje čije posjedovanje je građanima zabranjeno Zakonom o nabavi i posjedovanju oružja građana.

Protiv 50-godišnjaka je podnesena kaznena prijava te je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske, stoji u priopćenju.

