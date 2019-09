Koalicija se sastala bez najave: Okupili se u jednom restoranu

Vladajuća koalicija sastala se, kako doznaje N1, u jednom zagrebačkom restoranu. Sastanak nije najavljen i nije poznato što je tema.

Uoči sastanka Milan Bandić je izjavio:

- Ja ću biti deset minuta jer imam posla. Pozdravit ću premijera i Kažimir Varda će ostati umjesto mene kao potpredsjednik stranke i šef kluba,a ja imam dvije ceste za asfaltirati u Dubravi do devet navečer. Teme su da Hrvatskoj treba mir i stabilnost, da ljudi trebaju živjeti dobro i izvan Zagreba i u Zagrebu možemo još bolje. I dok tako budemo surađivali na projektima Stranka rada i solidarnosti će podupirati ovu Vladu i ova Vlada će do tada trajati. Ako ne budemo surađivali na projektima od interesa za grad i državu onda neće trajati. To je definitivno stav Stranke rada i solidarnosti jer mi ne trgujemo za fotelje. Radimo na projektima, do sada imamo dobar partnerski odnos s predsjednikom Vlade i tako će biti ubuduće.

Na pitanje o stanju u koaliciji kaže:

- Već sam govorio o praznim puškama, puškama bez pušaka, samo doslovno citirajte mene što sam rekao prije mjesec dana, dva, tri i bit ćete informirani. Ja ću još malo početi naplaćivati razgovore, sad sam dao besplatno izjavu.

U restoran je stigao i premijer Andrej Plenković.

Veljko Kajtazi rekao je da ne zna koja je tema koalicijskog sastanka i da je samo dobio informaciju da dođe. Stanje u koaliciji ocjenjuje odličnim. Kaže da se nacionalni program za manjine provodi, možda ne dinamikom kojom bi željeli, ali se provodi.

Furio Radin rekao je da je u zadnji tren dobio poziv za sastanak. Prvo je rekao da ne zna koja je tema sastanka, ali na konstataciju reporterke N1 kako pretpostavlja da je jedna od tema i Milorad Pupovac i odnosi u koaliciji odgovorio je: Dobra informacija.