KAKO ZAUSTAVITI RAT

Koalicija voljnih i Ukrajina spremaju 12 točaka za kraj rata

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Stringer

Prema prijedlogu, Ukrajina bi dobila sigurnosna jamstva, financijska sredstva za obnovu ratom razorene infrastrukture te ubrzani put ka članstvu u Europskoj uniji

Europske zemlje surađuju s Ukrajinom na prijedlogu u 12 točaka kojim bi se okončao rat s Rusijom duž trenutačnih bojišnica, izvijestio je u utorak Bloomberg News.

Prema izvješću, na provedbu predloženog plana nadgledao bi mirovni odbor kojim bi predsjedao američki predsjednik Donald Trump, navode izvori upućeni u pregovore.

Europski čelnici u utorak su pozvali Washington da ostane čvrst u zahtjevu za trenutačnim prekidom vatre u Ukrajini, pri čemu bi sadašnje bojišnice služile kao temelj za buduće pregovore. Ruska vlada već dugo zahtijeva da Ukrajina pristane na predaju dodatnog teritorija prije nego što se razmotri prekid vatre.

Ukrainian servicemen ride a Marder infantry fighting vehicle in the Donetsk region
Foto: Anatolii Stepanov

Rusija je tijekom vikenda uputila privatnu poruku SAD-u, tzv. "non-paper", u kojoj je ponovila svoje ranije uvjete za postizanje mirovnog sporazuma, rekli su dvojica američkih dužnosnika.

Jedan od njih naveo je kako je Rusija ponovila zahtjev za potpunim preuzimanjem kontrole nad cijelom regijom Donbas, što u praksi odbacuje Trumpovu trenutačnu poziciju da se bojišnice "zamrznu" na sadašnjem stanju.

NEKI NOVI RAT Rusi se predali robotu
Rusi se predali robotu

Prema prijedlogu, Ukrajina bi dobila sigurnosna jamstva, financijska sredstva za obnovu ratom razorene infrastrukture te ubrzani put ka članstvu u Europskoj uniji, navodi Bloomberg. Nadalje, nakon što i Rusija, poput Ukrajine, pristane na prekid vatre i obje strane se obvežu da neće pokušavati teritorijalna osvajanja, prijedlog predviđa povrat svih deportirane djece u Ukrajinu i razmjenu zarobljenika.

Obje strane bi zatim započele pregovore o upravljanju okupiranim područjima, no ni Europa ni Ukrajina pravno ne bi priznali nijedan okupirani teritorij kao dio Rusije, navodi se u izvješću pozivajući se na izvore.

Rusi se predali robotu
NEKI NOVI RAT

Rusi se predali robotu

Ukrajinski vojnici se nadaju da će roboti preuzeti više osnovnih zadataka na prvoj crti, oslobađajući postrojbe od nekih najopasnijih poslova kopnenog rata. Ukrajina je od 2022. izgubila ogroman broj vojnika i i dalje je znatno brojčano nadjačana puno većom ruskom vojskom
Ništa od sastanka Trumpa i Putina? 'Različita su očekivanja'
PRIPREMNI SASTANAK ODGOĐEN

Ništa od sastanka Trumpa i Putina? 'Različita su očekivanja'

CNN je izvijestio da razlog odgode sastanka između američkog državnog tajnika Marca Rubia i ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova nije jasan
Novi ruski napad: Nestalo je struje na sjeveru Ukrajine
SLUŽBE NA TERENU

Novi ruski napad: Nestalo je struje na sjeveru Ukrajine

Novi ruski napad na ukrajinsku pograničnu regiju Černihiv u ponedjeljak uzrokovao je nestanak struje na dijelovima teritorija na sjeveru zemlje

