Koalicija voljnih i Ukrajina spremaju 12 točaka za kraj rata

Europske zemlje surađuju s Ukrajinom na prijedlogu u 12 točaka kojim bi se okončao rat s Rusijom duž trenutačnih bojišnica, izvijestio je u utorak Bloomberg News.

Prema izvješću, na provedbu predloženog plana nadgledao bi mirovni odbor kojim bi predsjedao američki predsjednik Donald Trump, navode izvori upućeni u pregovore.

Europski čelnici u utorak su pozvali Washington da ostane čvrst u zahtjevu za trenutačnim prekidom vatre u Ukrajini, pri čemu bi sadašnje bojišnice služile kao temelj za buduće pregovore. Ruska vlada već dugo zahtijeva da Ukrajina pristane na predaju dodatnog teritorija prije nego što se razmotri prekid vatre.

Foto: Anatolii Stepanov

Rusija je tijekom vikenda uputila privatnu poruku SAD-u, tzv. "non-paper", u kojoj je ponovila svoje ranije uvjete za postizanje mirovnog sporazuma, rekli su dvojica američkih dužnosnika.

Jedan od njih naveo je kako je Rusija ponovila zahtjev za potpunim preuzimanjem kontrole nad cijelom regijom Donbas, što u praksi odbacuje Trumpovu trenutačnu poziciju da se bojišnice "zamrznu" na sadašnjem stanju.

Prema prijedlogu, Ukrajina bi dobila sigurnosna jamstva, financijska sredstva za obnovu ratom razorene infrastrukture te ubrzani put ka članstvu u Europskoj uniji, navodi Bloomberg. Nadalje, nakon što i Rusija, poput Ukrajine, pristane na prekid vatre i obje strane se obvežu da neće pokušavati teritorijalna osvajanja, prijedlog predviđa povrat svih deportirane djece u Ukrajinu i razmjenu zarobljenika.

Obje strane bi zatim započele pregovore o upravljanju okupiranim područjima, no ni Europa ni Ukrajina pravno ne bi priznali nijedan okupirani teritorij kao dio Rusije, navodi se u izvješću pozivajući se na izvore.