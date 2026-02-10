Koalicijski partneri: 'Piletić je vodio zahtjevan resor, a ljevica histerično napada Ministarstvo'

Koalicijski partneri iz Domovinskog pokreta i HNS-a ocijenili su u utorak da je ministar rada i socijalne politike Marin Piletić radio dobre stvari dok je vodio jedan od najtežih resora te da će ga Alen Ružić, koji bi trebao preuzeti resor, također dobro voditi jer ima menadžerske sposobnosti.

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić pohvalio je ministra Piletića.

"Izuzetno težak resor. Rekao bih jedan od najtežih resora. Bavite se s ljudima koji su stvarno u potrebi, s invalidima, s ljudima kojima je svakodnevni život jedan izazov i vi to sve morate uskladiti. I kad se dogodi pojedinačni problem u bilo kojoj općini, gradu, kriv je ministar za to", rekao je Mlinarić novinarima ispred Banskih dvora uoči sastanka stranaka vladajuće koalicije.

Dodao je da je Piletić napravio dvije dobre stvari - donošenje zakona o inkluzivnom dodatku te zakona osobnoj asistenciji, no da je nažalost provedba išla puno sporije te da je trebalo naći "mekša rješenja" kako to ne bi završilo na sudovima.

"Piletić je napravio dobar posao, dobre zakone, a na novom ministru je da ta provedba ide puno brže, da se ne događa da ljudi umiru, a nisu ostvarili svoje pravo. Znači, samo da se malo pokrene taj sustav jer preveliki broj ljudi ima pravo na inkluzivni dodatak i sad je samo pitanje da se to ubrza, da ljudi dobiju rješenje i dobiju novce za ono što im pripada", ocijenio je Mlinarić.

Mlinarić: Ljevica histerično napada Ministarstvo

Pri tome je dodao kako ljevica "izuzetno histerično napada" pogotovo to Ministarstvo iako su, rekao je, u svom mandatu u tom resoru ostavili "pustoš", dok su u Zagrebu s koalicijskim partnerima ukinuli mjeru majka odgajateljica i smanjili socijalna prava.

Govoreći o Ružiću, novom kandidatu za ministra, koji je sadašnji ravnatelj KBC-a Rijeka, rekao je kako očekuje da će se jako brzo "uhvatiti u koštac" sa stanjem u sustavu socijele.

"Nema on 100 dana da uđe u sustav kao svaki ministar pa da ima 100 dana mira. On je vodio KBC Rijeka koji je jako veliki i dosta sličan sustav - radite s ljudima koji ne dolaze u bolnicu iz čista mira zato što im je dosadno. Mislim da ima i empatiju i menadžerske sposobnosti da može voditi sustav ministarstva socijale", ocijenio je.

Upitan hoće li biti potreban rebalans proračuna kako bi se zadovoljile potrebe s obzirom na sudske presude, Mlinarić je ocijenio da je ovo uspješna Vlada, kako pokazatelji govore da novaca ima i da novac ne smije biti problem za najosjetljivije kategorije društva, dodavši da će se napraviti rebalans državnog proračuna ako će to biti potrebno.

Predsjednik HNS-a Krunoslav Lukačić rekao je kako je s Piletićem imao korektnu suradnju. "Ovo je izuzetno zahtjevno i izazovno Ministarstvo. Mislim da je dosta dobro radio i naravno da se i potrošio", ocijenio je u izjavi za medije.

Za Ružića je istaknuo da je ugledan liječnik i dobar voditelj KBC-a Rijeka i vjeruje da će dobro voditi "kompleksno i izazovno Ministarstvo", a da će socijalna osjetljivost ostati ključna mjera Vlade.