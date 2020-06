'Koalirat ćemo s onima koji prihvate naš izborni program'

HNS-ovci poručuju i kako je njihov izborni program rađen u suradnji s građanima, na temelju njihovih pitanja i prijedloga pri čemu su se kao glavna pitanja nametnule veće plaće, besplatni vrtići...

<p>Hrvatska narodna stranka predstavila je u petak svoj izborni program „Hrvatska se voli radom”, obuhvaća od mjera za gospodarstvo do besplatnih vrtića i nastavka reforme obrazovanja, a poručili su i da će nakon izbora koalirati s onima koji njihov program budu prihvatili.</p><p>HNS ima stvarna rješenja za stvarne probleme, a nakon izbora ići ćemo u koaliciju s onim strankama koje će prihvatiti naš izborni program, poručio je predsjednik HNS-a <strong>Predrag Štromar</strong>.</p><p>Očekuju, kaže, najmanje tri mandata i da budu u idućoj vladi kako bi mogli svoj program pretočiti u realnost.</p><p>„Koalirali bismo ili s HDZ-om ili sa SDP-om, ali ne s bilo kime. Ne možemo prihvatiti ekstremiste i galamdžije, one koji dolaze u Sabor radi plaće ili da insceniraju neku glupost, takvi nam nisu prihvatljivi”, kazao je Štromar.</p><p>HNS-ovci poručuju i kako je njihov izborni program rađen u suradnji s građanima, na temelju njihovih pitanja i prijedloga pri čemu su se kao glavna pitanja nametnule veće plaće, besplatni vrtići i rješavanje stambenog pitanja.</p><p>Štromar stoga najavljuje nastavak subvencioniranja stambenih kredita, najam POS-ovih stanova, besplatne vrtiće za sve kroz subvencije države lokalnim jedinicama za svako dijete.</p><p>„Za vrtiće treba na razini države oko 700 milijuna kuna, a besplatni bi bili za djecu obitelji čiji imovinski cenzus po članu obitelji ne prelazi 3.000 kuna, a na to bi se išlo nakon što se barem dva kvartala BDP podigne za više od tri posto”, rekao je Štromar.</p><p>Povećanje plaća HNS planira postići kroz ukidanje 100 nameta od ukupno 488 koliko ih trenutno plaćaju poduzetnici, dok bi mjere za gospodarstvo uključivale poticanje privatnog sektora kroz osiguravanje likvidnosti i investicije.</p><h2>Vrdoljak: HBOR treba promijeniti ime i način poslovanja</h2><p>„Hrvatska banka za obnovu i razvoj treba promijeniti ime i način poslovanja u Hrvatski razvoji fond kako se poduzetnicima omogućilo financiranje”, kazao je <strong>Ivan Vrdoljak</strong>, nositelj HNS-ove liste u 4. izbornoj jedinici.</p><p>Bitna stavka HNS-ovog programa je i sport, a kako bi se omogućilo što većem broju djece da se bave sportom planiraju dodjele mjesečnih vaučera za sportske aktivnosti.</p><p>Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak najavila je „drugo poluvrijeme” kurikularne reforme, odnosno uvođenje cjelodnevne nastave, a u visokom obrazovanju nastavak mjera za relevantno visoko obrazovanje.</p><p>Založila se i za donošenje zakona o provjeri diploma kojim bi se uvela obveza provjera diploma u svim javnim poduzećima, agencijama, tijelima državne i javne uprave.</p>