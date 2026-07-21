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UNIŠTIT ĆE JU

Kod Batine opet našli avionsku bombu iz 2. svjetskog rata

Piše HINA,
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Kod Batine opet našli avionsku bombu iz 2. svjetskog rata
Foto: PU osječko-baranjska
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Dvije avionske bombe iz. 2. svjetskog rata, ruske proizvodnje, pronađene su prošli tjedan na 1430. riječnom kilometru Dunava, uz obalu, a uspješno su uništene kontroliranim eksplozijama na mjestu pronalaska

Kod baranjskog mjesta Batina pronađena je još jedna avionska bomba iz 2. svjetskog rata, koju b, danas, oko podneva,, trebali uništiti Policijski službenici osječke Regionalne protueksplozijske jedinice, izvijestila je u utorak osječko-baranjska Policijska uprava. 

Dvije avionske bombe iz. 2. svjetskog rata, ruske proizvodnje, pronađene su prošli tjedan na 1430. riječnom kilometru Dunava, uz obalu, a uspješno su uništene kontroliranim eksplozijama na mjestu pronalaska.

Ponovno pronađena avionska bomba iz 2. svjetskog rata teška je oko 150 kilograma te napunjena s 50 kilograma eksploziva.

BARANJSKA POLICIJA Kod Batine pronašli dvije avionske bombe iz 2. svjetskog rata. Detonirat će ih
Kod Batine pronašli dvije avionske bombe iz 2. svjetskog rata. Detonirat će ih

Policijski službenici osječke Regionalne protueksplozivne jedinice, uz plan sigurnosnih mjera uništenja zbog ozbiljnosti i prijeteće opasnosti, danas ju oko podneva planiraju uništiti na mjestu pronalaska, a mjesto događaja osiguravat će policijski službenici Postaje granične policije Beli Manastir.                                                 

Iz policije mole građan da ne prilaze području pronalaska, a  niti drugim opasnim projektilima koji se eventualno budu pokazali zbog izuzetnog niskog vodostaja rijeka, već da odmah o tome obavijeste policiju na broj 192.

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Komentari 0
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