Kod Batine opet našli avionsku bombu iz 2. svjetskog rata

Kod baranjskog mjesta Batina pronađena je još jedna avionska bomba iz 2. svjetskog rata, koju b, danas, oko podneva,, trebali uništiti Policijski službenici osječke Regionalne protueksplozijske jedinice, izvijestila je u utorak osječko-baranjska Policijska uprava.

Dvije avionske bombe iz. 2. svjetskog rata, ruske proizvodnje, pronađene su prošli tjedan na 1430. riječnom kilometru Dunava, uz obalu, a uspješno su uništene kontroliranim eksplozijama na mjestu pronalaska.

Ponovno pronađena avionska bomba iz 2. svjetskog rata teška je oko 150 kilograma te napunjena s 50 kilograma eksploziva.

Policijski službenici osječke Regionalne protueksplozivne jedinice, uz plan sigurnosnih mjera uništenja zbog ozbiljnosti i prijeteće opasnosti, danas ju oko podneva planiraju uništiti na mjestu pronalaska, a mjesto događaja osiguravat će policijski službenici Postaje granične policije Beli Manastir.

Iz policije mole građan da ne prilaze području pronalaska, a niti drugim opasnim projektilima koji se eventualno budu pokazali zbog izuzetnog niskog vodostaja rijeka, već da odmah o tome obavijeste policiju na broj 192.