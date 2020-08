Kod Belog Manastira našli selo i grobove iz 2000. prije Krista

Za područje sjeverno od Belog Manastira, lokalitet znan po nazivu Staro Selo, znalo se da je bogato arheološkim nalazima, no ostaci iz čak 4 vremenska razdoblja iznimna je rijetkost

<p>Arheološka senzacija kod Belog Manastira! Tijekom izgradnje nove obilaznice - pronađeni su ostaci naselja iz čak 4 razdoblja - od bakrenog doba pa sve do početka novog vijeka. Tako bogatim nalazištem - arheolozi su iznenađeni.</p><p>Ispod površine buduće belomanastirske obilaznice otkriveno je groblje na redove iz kasne antike. U 29 grobova arheolozi osječkog Arheološkog muzeja i zagrebačkog Instituta za arheologiju pronašli su pravo bogatstvo.</p><p>- U grobovima smo pronašli ostatke nošnji, od naušnica, prstenja, fibula tj. kopči, novac koji je bio priložen kao zalog za drugi svijet, rekao je Tomislav Hršak, ravnatelj Arheološkog muzeja Osijek za HRT.</p><p>Za onaj se svijet u grobove stavljala hrana i piće u staklene i keramičke posude.</p><p>- Pronašli smo groblje jedne ruralne zajednice jer zapravo znali smo kako vojska živi i kako se pokapaju, ali nismo znali kako žive i kako svoje pokojnike pokopavaju ljudi koji su ih zapravo hranili i proizvodili sve one namirnice za tisuće vojnika koji su tu bili stacionirani tijekom 4. stoljeća, pojasnio je Marko Dizdar, ravnatelj Instituta za arheologiju u Zagrebu.</p><p>Pronađen je i grob majke s malim djetetom. Pokopani su u zgrčenom položaju, najvjerojatnije u eneolitiku. Ostaci naselja iz bakrenog doba, antike, kasnog srednjeg vijeka i razdoblja novog vijeka pokazuju iznimnu infrastrukturu i obiteljski organizirano naselje - zemunice, jame, peći te nekoliko objekata iz Osmanlijskog carstva koji se rijetko pronalaze.</p><p>Ovo će istraživanje, slažu se arheolozi, dati novu arheološku sliku, ne samo Baranje nego i cijele istočne Hrvatske.</p><p>Za područje sjeverno od Belog Manastira, lokalitet znan po nazivu Staro Selo, znalo se da je bogato arheološkim nalazima, no ostaci iz čak 4 vremenska razdoblja iznimna je rijetkost.</p>