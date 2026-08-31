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SVE JE IMAO

Kod dilera u Tisnom našli hrpu droge, pogledajte što je nosio

Piše Ivan Hruškovec,
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Kod dilera u Tisnom našli hrpu droge, pogledajte što je nosio
Foto: PU Šibensko-kninska
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Nakon dovršenog istraživanja, osumnjičeni 42-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu

​Šibenski policajci proveli su istragu nad 42-godišnjim Britancem osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama. U subotu, 29. kolovoza u poslijepodnevnim satima u Tisnom, policijski službenici su uočili mušku osobu sumnjivog ponašanja. Prilikom postupanja, kod 42-godišnjeg muškarca pronađeno je i oduzeto petnaest tableta droge MDMA, tzv. „ecstasy“, dvije pvc vrećice ispunjene drogom MDMA ukupne bruto težine 1,97 grama, jedna LSD sličica dimenzija 0,5 x 0,5 mm, deset pvc vrećica ispunjenih drogom kokain ukupne bruto težine 9,4 grama,četrnaest pvc vrećica ispunjenih drogom ketamin ukupne bruto težine 13,84 grama, dvije pvc vrećice ispunjene marihuanom ukupne bruto težine 2,43 grama te veći novčani iznos.

Muškarac je uhićen i doveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Nakon dovršenog istraživanja, osumnjičeni 42-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.
 

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