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Kod divljih ptica u Zagrebu utvrdili virus Zapadnog Nila!

Piše 24sata,
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Kod divljih ptica u Zagrebu utvrdili virus Zapadnog Nila!
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Prvi slučaj potvrđen je 27. kolovoza 2026., kad je virus utvrđen u vrane pronađene uginule na području Zapruđa.

Na području Grada Zagreba utvrđen virus groznice Zapadnog Nila u divljih ptica. Hrvatski veterinarski institut potvrdio je prisutnost virusa groznice Zapadnog Nila u uginulim vranama na području Grada Zagreba, stoji u priopćenju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Prvi slučaj potvrđen je 27. kolovoza 2026., kad je virus utvrđen u vrane pronađene uginule na području Zapruđa.

Dan poslije, 28. kolovoza, laboratorijskim je nalazima virus ponovno potvrđen u još četiri vrane, pronađene na lokacijama Kvaternikov trg, Park Bartola Kašića, Savica i Dubrava (Dubec).

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Virus groznice Zapadnog Nila prenosi se isključivo ubodom zaraženih komaraca. Najznačajniji prijenosnici su komarci iz roda Culex, koji su prisutni na području cijele Hrvatske. Komarci virus najčešće prenose između ptica, a sporadično ga mogu prenijeti i na ljude i konje.

Ljudi i konji slučajni su i krajnji domaćini te ne mogu biti izvor zaraze za druge. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju.

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- Građani koji primijete dvije ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji trebaju o tome obavijestiti najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju kako bi se, prema potrebi, isključile zarazne bolesti životinja. Za hitne prijave građani se mogu obratiti dežurnom telefonu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva: 099 439 2507 - pišu iz Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

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