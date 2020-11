'Kod djece i mladih se proljetos pojavio novi sindrom povezan s koronom, ali svi su se oporavili'

Među djecom i adolescentima značajan broj zaraženih osoba ne razvija nikakve simptome, kazao je Tešović te naglasio da ipak mogu zaraziti druge

<p>Dječji infektolog s Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević <strong>Goran Tešović </strong>poručio je kako nema promjena u kliničkoj slici kod djece i adolescenata od početka pandemije do danas. </p><p>- Možemo reći da djeca i mladi prebolijevaju bolest s relativno blagim simptomima, a brojni od njih i bez ikakvih simptoma, što ne znači da upravo oni ne mogu biti oni koji šire infekciju na druge. No, rijetke su komplikacije, blage su kliničke slike - kazao je Tešović za N1. </p><p>- Ono što se uočilo krajem proljeća - pojava jednog novog kliničkog sindroma kojeg zovemo multisistemni inflamatorni sindrom povezan s covidom-19, do sada smo imali troje takvih bolesnika i svi su se uspješno oporavili. Ali, moram reći da je to zapravo jedina ozbiljna komplikacija SARS-CoV-2 infekcije u djece i adolescenata - poručio je. </p><p>Usporedio je taj sindrom s Kawasaki bolesti i napomenuo kako se od Kawasaki bolesti pacijenti brže oporavljaju. Naveo je i po čemu se sindrom može prepoznati. </p><p>- Vrućica, otok limfnih čvorova, promjene po koži, osip, promjene po sluznici.</p><p>- Među djecom i adolescentima značajan broj zaraženih osoba ne razvija nikakve simptome - kazao je Tešović te naglasio da ipak mogu zaraziti druge.</p><p>- U nekim situacijama od 100 zaražene djece i adolescenata, u njih 40, dakle gotovo polovice, neće biti nikakvih simptoma. </p><p>S obzirom na ponovni porast broja novozaraženih, Tešović je komentirao i bolničke kapacitete.</p><p>- Za sada nismo u situaciji da su na bolnički kapaciteti potpuno zauzeti, hoće li se to dogoditi i možemo li na to utjecati - to sada ne mogu prognozirati. U svakom slučaju, brojevi nisu dobri. Porast broja novooboljelih evidentan je iz dana u dan i svi oni koji su se zarazili danas ili jučer, među njima će se regrutirati jedan broj onih koji će zahtijevati boravak u bolničkim sredinama. Taj pravi broj ćemo moći vidjeti tek otprilike za tjedan li dva - rekao je Tešović i dodao:</p><p>- Ne znam hoće li uskoro doći do silaznog trenda. Nije logično očekivati silazni trend ako se ne uvedu neke nove mjere. Uvođenje tih novih mjera neće rezultirati padom broja oboljelih za manje od dva tjedna - rekao je. </p><p>Tešović smatra i da ne samo da su potrebne nove mjere, nego da treba inzistirati i na provođenju postojećih mjera.</p><p>- Ako je nošenje maski obvezno, onda neka se maske doista nose jer je nedvojbeno dokazano da maske štite. Jučer su objavljeni rezultati i novih istraživanja koji to definitivno potvrđuju. Ako se ne može okupljati na jednom mjestu više od 50 ljudi onda treba na tome inzistirati - poručio je.</p><p>Pojedini koji ne žele nositi maske navode da im obveza nošenja maski ograničava slobodu.</p><p>- Imam jedan komentar i za one kojima nošenje maski ograničava slobodu: oni nenošenjem maski ograničavaju moju slobodu jer na taj način povećavaju vjerojatnost da će mene zaraziti, što nikako ne bih htio - rekao je. </p><p>Dodao je kako se u zadnje vrijeme viđa sve više bolesnika koji nisu tako stari, ali su podlegli bolesti unatoč provođenju svim mjera intenzivnog liječenja. </p>