Pilkić svoju kaznu još čeka, a u Engleskoj se pišu na licu mjesta

Tomsilav Pilkić još čeka iznos kazne jer je organizirao prosvjed protiv Stožera na kojem je bilo previše ljudi, nisu se nosile maske niti se držala distanca. U Engleskoj bi za to odmah dobio kaznu od 11.000 eura

<p>Prošlo je točno 10 dana od prosvjeda protiv Stožera i mjera koje donose u pokušaju borbe protiv koronavirusa. Organizator, <strong>Tomislav Pilkić</strong>, s kojim smo nedavno razgovarali, još ne zna koliku kaznu će morati platiti.</p><p> - Nisam još dobio poziv na sud, ali zakon kaže da je maksimum 20.000 plus 5.000 kuna, a minimum 5.000 plus 2.000 kuna, iako postoji mogućnost daljnjeg smanjenja i plaćanja dvije trećine kazne u roku. Ali da je i jedna kuna, ne bih prihvatio nikakve dogovore jer sam gotovo siguran da ću to poništiti na prvom stupnju, u najgorem slučaju drugom. Samo čekam poziv pa da to riješim - govori Tomislav<strong>. </strong></p><p>Kako još nije definirana kazna za fizičke osobe, niti je jasno postaje li fizička osoba pravna u trenutku kad potpiše da je odgovorna osoba za neki događaj, ne možemo znati hoće li Tomislav dobiti kaznu od 7, 25 ili 70 tisuća kuna. No, on je ustrajan u tome da nije napravio ništa krivo jer je 'policija znala koliko će ljudi biti i kakav je to prosvjed, da neće nositi maske niti držati distancu, pa ako im je smetalo, mogli su ga zabraniti'. Na odvjetnika neće trošiti novac. </p><p> - Nema potrebe da trošim novac na odvjetnika. Postoji opcija da na svoju odgovornost prihvatim samoobranu i to ću odabrati. Poznajem te zakone jer sam ih čitao kod prijave prosvjeda i bez problema to riješim. Čekam samo da mi to pošalju, osim ako ovo nije neko poigravanje da me malo 'uplaše' - objašnjava. </p><h2>Engleska policija 'dere' na mjestu</h2><p>U Engleskoj i Walesu pak na kaznu se ne treba čekati 10 dana. Ako organizirate okupljanje s više od 30 ljudi, kaznu ćete čekati onoliko koliko policajcu treba da upiše vaše podatke i iznos koji može biti i do 11.000 eura. Nakon što im je u petak rečeno da ipak ne mogu davati kazne od 10 tisuća funti na licu mjesta, u srijedu je ponovno dobila tu mogućnosti, ali uz jedan uvjet. Kad izdaju kaznu, moraju napomenuti da se ta kazna može smanjiti na sudu. </p><p> - Ljudi koje uhvatimo kako krše mjere vezane uz broja ljudi na okupljanju, bit će obaviješteni o svojim mogućnostima nakon što dobiju kaznu, kako bismo osigurali pravednost - rekli su iz tamošnje policije. Dodali su da je do neslaganja u kaznama došlo jer sudovi smatraju da nemaju svi sredstva za platiti 10 tisuća funti kazne. Tako je u većini slučajeva kazna smanjena sa 10 tisuća na nekoliko stotina funti, jer suci smatraju da iznos kazne treba biti u skladu s primanjima osobe koju se kažnjava. </p><p>Kazne su se do sada dijelile organizatorima anti - lockdown prosvjeda, studentskih partija, rejvova i velikih vjenčanja. Brojni Englezi smatraju da su tolike kazne zapravo sredstvo da se ojača mjera o zabrani okupljanja više od 30 ljudi koja je jako brzo 'ugurana' u paket već postojećih mjera. </p>