Kod Hrvatske Dubice mrtav pijan vozio bicikl. Policija mu bicikl privremeno oduzela

U mjestu Živaja kod Hrvatske Dubice policija je 51-godišnjem muškarcu privremeno oduzela bicikl jer je vozio pod utjecajem alkohola od čak 2,35 promila, objavila je u petak PU sisačko-moslavačka.

Osim vožnje pod utjecajem alkohola, biciklist je vozio i bez reflektirajućeg pojaca i upaljenog svjetla.

Biciklist je noć proveo na triježnjenju u policijskoj postaji, a zbog počinjenih prekršaja protiv njega je podnesen obavezi prekršajni nalog.