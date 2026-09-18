Kod KBC-a Osijek nakon sudara tramvaj iskočio iz tračnica i prikliještio automobil uz stup

Prolazila sam i vidjela gužvu kod KBC-a Osijek. Čini se da je vozač tramvaja naletio na automobil. Inače, tramvajska pruga presijeca cesta kojom se ide na parking kod bolnice, kazala nam je čitateljica. S fotografija koje smo dobili čini se kako je automobil prikliješten između trmvaja i stupa.

Iz osječko-branjske policije potvrdili su nam da su oko 11 sati dobili dojavu o prometnoj nesreći u kojoj su sudjelovala dva vozila, automobil i tramvaj gradskog prijevoza. Kako doznajemo, zasad nema informacija o ozlijeđenima. Policijski službenici su na terenu te će se više detalja znati nakon završetka očevida.

Kako piše SiB portal, tramvaj je nakon sudara iskočio iz tračnica, zbog čega je tramvajski promet na toj dionici trenutno obustavljen, a putnike prevoze autobusi.