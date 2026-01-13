Obavijesti

AKCIJA U ŠIBENIKU

Kod maloljetnog dilera našli pola kile trave i gomilu novca

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: MUP

Policija je pronašla i oduzela šest PVC smotuljaka ispunjenih marihuanom ukupne bruto težine 544,25 grama, digitalnu vagu za precizno mjerenje, mobitel te veći novčani iznos.

Šibenski policajci proveli su kriminalističko istraživanje nad maloljetnikom osumnjičenim za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa droga.

Temeljem naloga Županijskog suda u Šibeniku, u ponedjeljak 12. siječnja obavljena je pretraga stana u kojem osumnjičeni boravi. Tom prilikom policija je pronašla i oduzela šest PVC smotuljaka ispunjenih marihuanom ukupne bruto težine 544,25 grama, digitalnu vagu za precizno mjerenje, mobitel te veći novčani iznos.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, maloljetnik će uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a prijava će biti dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

