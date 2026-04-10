Kod Nove Gradiške pronašli osobu kako leži na cesti: U kanalu pored bio romobil...

Brodsko-posavska policija zaprimila je dojavu u petak u 17.46 sati da nepoznata osoba leži na cesti u mjestu Vrbova u Starom Petrovom Selu, a u odvodnom kanalu pored nje je električni romobil. Policija je odmah izašla na mjesto događaja, a stigla je i Hitna pomoć, priopćila je PU brodsko-posavska.

Zatekli su osobu koja je bila pri svijesti i komunikativna. Vozilom Hitne pomoći prevezli su je u Opću bolnicu Nova Gradiška. Očevid je u tijeku.