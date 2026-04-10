VIDEO Drama kod Karlovca na A1: 'Auto je uletio kamionu, vozači su se počeli svađati...'

U dva metra razmaka kod izlaza Karlovac na A1 vidjeli smo dvije manje nesreće. Auti su se 'uvalili' ispred kamiona i došlo je do malog sudara. Vozači kamiona i auta su izašli i krenuli se svađati i napadati jedan drugoga. Bili su svi nervozni, stvorila se i velika gužva zbog tih sudara. Nismo vidjeli kako je završio sukob vozača, morali smo ići daljje, priča nam čitateljica koja je svjedočila manjim nesrećama i drami kod Karlovca u petak poslijepodne.

Kako nam kažu iz PU karlovačke, na izlazu kod Karlovca na A1 dogodile su se čak tri nesreće s materijalnom štetom. Rampa je na izlazu oštetila i dva automobila, a po pitanju sukoba između vozača sa snimke nisu morali intervenirati.