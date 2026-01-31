Obavijesti

News

Komentari 0
KRŠ I LOM NA TREŠNJEVCI

Kod rotora na Novoj cesti zabio se u ogradu: 'Sve je bilo puno stakla, a vozilo mu je totalka'

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: < 1 min
Kod rotora na Novoj cesti zabio se u ogradu: 'Sve je bilo puno stakla, a vozilo mu je totalka'
Foto: Čitatelj 24sata

Na zagrebačkoj Trešnjevci u sitnim noćnim satima vozač je prošao ravno kroz rotor i oštetio prometne znakove. Sreća je da nikoga nije bilo pa nitko nije ozlijeđen

Admiral

Vozač bijelog Renault Meganea jutros oko 2 sata prošao je ravno kroz rotor na zagrebačkoj Novoj cesti i oštetio prometne znakove.

- Sreća da nije bilo nikoga pa nitko nije stradao. Sve je bilo puno stakla, a na vozilu mu je, na oko, totalka - kazao nam je čitatelj, koji je snimio posljedice prometne nesreće.

Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da su u subotu oko 1.40 sati dobili dojavu o nesreći na Novoj cesti. U nesreći je sudjelovalo jedno vozilo te je, prema prvim informacijama, nastala samo materijalna šteta. Drugi detalji kao ni uzrok nesreće zasad nisu poznati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNO Mirjana Pajković za 24sata: 'Snimke se šire, meni prijete! Žene, prijavite nasilje'
AFERA U CRNOJ GORI

EKSKLUZIVNO Mirjana Pajković za 24sata: 'Snimke se šire, meni prijete! Žene, prijavite nasilje'

Mirjana Pajković, bivša crnogorska državna tajnica, u središtu je skandala nakon objave eksplicitnih snimki nje i savjetnika predsjednika Dejana Vukšića. Samo za 24sata ispričala je detalje prijetnji, ucjena i pritisaka...
STRAVA U ZAGREBU Preminula djevojka koju je udario auto! Mještani se opraštaju od nje
PREMINULA U BOLNICI

STRAVA U ZAGREBU Preminula djevojka koju je udario auto! Mještani se opraštaju od nje

Djevojka je prelazila pješački prijelaz iako je za pješake na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo. Preminula je u bolnici
Srušili presudu bivšem policajcu iz Osijeka koji je usmrtio mladu Mihaelu. Sve kreće ispočetka?!
NOVI PREOKRET

Srušili presudu bivšem policajcu iz Osijeka koji je usmrtio mladu Mihaelu. Sve kreće ispočetka?!

Visoki kazneni sud (VKS), kako neslužbeno doznaje Jutarnji, ukinuo je prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Osijeku, što znači da će se Smažilu za ovaj stravičan zločin ponovno suditi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026