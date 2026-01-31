Na zagrebačkoj Trešnjevci u sitnim noćnim satima vozač je prošao ravno kroz rotor i oštetio prometne znakove. Sreća je da nikoga nije bilo pa nitko nije ozlijeđen
KRŠ I LOM NA TREŠNJEVCI
Kod rotora na Novoj cesti zabio se u ogradu: 'Sve je bilo puno stakla, a vozilo mu je totalka'
Vozač bijelog Renault Meganea jutros oko 2 sata prošao je ravno kroz rotor na zagrebačkoj Novoj cesti i oštetio prometne znakove.
- Sreća da nije bilo nikoga pa nitko nije stradao. Sve je bilo puno stakla, a na vozilu mu je, na oko, totalka - kazao nam je čitatelj, koji je snimio posljedice prometne nesreće.
Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da su u subotu oko 1.40 sati dobili dojavu o nesreći na Novoj cesti. U nesreći je sudjelovalo jedno vozilo te je, prema prvim informacijama, nastala samo materijalna šteta. Drugi detalji kao ni uzrok nesreće zasad nisu poznati.
