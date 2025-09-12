Obavijesti

MOŽE DOĆI DO AKTIVACIJE

Kod Slavonskog Broda pronašao granatu: Odmah pozvao policiju

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PU brodsko posavska

Policija je granatu preuzela na siguran način do njezina uništenja

Neeksplodiranu granatu od 125 milimetara pronašao je građanin u mjestu Podcrkavlje kod Slavonskog Broda. O pronalasku je odmah obavijestio policiju, piše brodsko-posavska policija.

UHIĆEN JE Muškarac u Dubrovniku fizički napao djevojčicu: Posvađali su se oko prolaska stepenicama...
Muškarac u Dubrovniku fizički napao djevojčicu: Posvađali su se oko prolaska stepenicama...

Policija je granatu preuzela na siguran način do njezina uništenja. Pozivaju da se, u slučaju pronalaska oružja ili minskoeksplozivnih sredstava, građani odmah jave policiji i ne diraju i ne pomiču predmete kako ne bi došlo do aktivacije.

BILI SU PIJANI Strava u Zelini: Muškarci se noćas posvađali u prometu, jedan pokušao ubiti drugoga
Strava u Zelini: Muškarci se noćas posvađali u prometu, jedan pokušao ubiti drugoga

- Policija podsjeća građane da je i dalje aktualna Akcija „Manje oružja-manje tragedija“ u okviru koje građani mogu policiji dragovoljno predati oružje, minsko eksplozijska sredstva i streljivo, koje ilegalno posjeduju, bez straha da će biti kažnjeni. Potrebno je samo pozvati policiju na broj telefona 192 - napisali iz PU brodsko-posavske su na svojim službenim stranicama.

