Kod Slavonskog Broda pronašao granatu: Odmah pozvao policiju

Neeksplodiranu granatu od 125 milimetara pronašao je građanin u mjestu Podcrkavlje kod Slavonskog Broda. O pronalasku je odmah obavijestio policiju, piše brodsko-posavska policija.

Policija je granatu preuzela na siguran način do njezina uništenja. Pozivaju da se, u slučaju pronalaska oružja ili minskoeksplozivnih sredstava, građani odmah jave policiji i ne diraju i ne pomiču predmete kako ne bi došlo do aktivacije.

- Policija podsjeća građane da je i dalje aktualna Akcija „Manje oružja-manje tragedija“ u okviru koje građani mogu policiji dragovoljno predati oružje, minsko eksplozijska sredstva i streljivo, koje ilegalno posjeduju, bez straha da će biti kažnjeni. Potrebno je samo pozvati policiju na broj telefona 192 - napisali iz PU brodsko-posavske su na svojim službenim stranicama.