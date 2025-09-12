Obavijesti

BILI SU PIJANI

Strava u Zelini: Muškarci se noćas posvađali u prometu, jedan pokušao ubiti drugoga

Strava u Zelini: Muškarci se noćas posvađali u prometu, jedan pokušao ubiti drugoga
Policija je drugog muškarca odmah uhitila i privela u službene prostorije na kriminalističko istraživanje

Pokušaj ubojstva dogodio se u petak oko 1 sat u mjestu Nespeš na području Svetog Ivana Zeline. Svemu je prethodila svađa muškaraca (47 i 23), a obojica su bili pijani, piše zagrebačka policija.

Zbog nesuglasice u prometu, između njih je izbila svađa. Stariji je bio pod utjecajem 1,34 promila, a mlađi pod utjecajem 1,14 promila. Stariji je fizički napao mlađega i pokušao ga ubiti uporabom oštrog predmeta.

Liječnička pomoć napadnutom mladiću pružena je u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen. Policija je drugog muškarca odmah uhitila i privela u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

